Культура

Квест «Псков взят, но не сломлен» презентовали в музее-заповеднике

В Псковском музее-заповеднике 6 ноября состоялась презентация нового квеста для школьников «Псков взят, но не сломлен», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участие в квесте приняли восьмиклассники лицея «Развитие». Детям рассказали об оккупации Псковской области во время Великой Отечественной войны. Школьники узнали о значимых исторических фактах, а также о жизни людей в условиях оккупации.

«Это мероприятие было запланировано заранее, и мы рады, что наши дети могут погрузиться в историю своего региона и понять, как важны знания о прошлом», – отметила классный руководитель Жанна Яковлева.

Напомним, сегодня в Пскове открыли музейно-выставочный комплекс «Хранить вечно».