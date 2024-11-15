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Девятый выпуск тревел-шоу «Скорей в музей!» посвятили фондохранилищу

18.11.2024 10:35|ПсковКомментариев: 0

Девятый выпуск тревел-шоу «Скорей в музей!» посвятили фондохранилищу Псковского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Видео: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Здесь ждут своего часа драгоценности, ткани тончайшей работы, изысканная мебель и редкая утварь. Наш ведущий и мудрый проводник приоткроют завесу, за которой скрывается неподвластная времени культура», - анонсировали ролик в музее. 

Проект реализуется в рамках конкурса от «ВКонтакте» «VK Гранты – поддержка проектов в сфере культуры и искусства», одним из победителей которого Псковский музей стал в этом году.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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