Культура

Девятый выпуск тревел-шоу «Скорей в музей!» посвятили фондохранилищу

Девятый выпуск тревел-шоу «Скорей в музей!» посвятили фондохранилищу Псковского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Видео: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Здесь ждут своего часа драгоценности, ткани тончайшей работы, изысканная мебель и редкая утварь. Наш ведущий и мудрый проводник приоткроют завесу, за которой скрывается неподвластная времени культура», - анонсировали ролик в музее.

Проект реализуется в рамках конкурса от «ВКонтакте» «VK Гранты – поддержка проектов в сфере культуры и искусства», одним из победителей которого Псковский музей стал в этом году.