Культура

За звание лучшего рэпера Пскова поборются 16 исполнителей

Отборочный этап VI сезона Pskov Rap Competition (18+) прошли 16 претендентов из 19. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил организатор баттла Денис КК.

Организатор первого этапа рэп-баттла VI сезона Pskov Rap Competition (18+) Денис КК поделился своими впечатлениями от прошедшего мероприятия и рассказал о дальнейших планах соревнований.

«Первый этап прошел отлично! Все пространство заняли участники и зрители разных возрастов, особенно молодежь, которая впервые посетила такое событие. Участников было много, и они были действительно сильными. Поддержка из зала была потрясающей», – отметил он.

В отборочном этапе приняли участие 19 исполнителей, но лишь 16 из них прошли дальше. Зал был буквально переполнен: фанаты, друзья и сами исполнители создали атмосферу старых добрых уличных баттлов. Денис подчеркнул, что мероприятие удалось даже лучше, чем ожидалось: «Все прошло гладко, и отзывы только положительные. Люди звонят, благодарят и поддерживают. Это невероятное чувство».

Жури выбрали лучших из лучших для следующего раунда, который пройдет уже совсем скоро. По словам Дениса, для в следующего этапа участников разделили на восемь пар.

«28 ноября состоится первый раунд, где выступит половина участников, а затем 5 декабря – оставшиеся четыре пары. После этого начнется следующий этап, где будут определяться сильнейшие», – добавил он.

Таким образом, организаторы планируют постепенно сужать круг претендентов, чтобы выявить победителя. Финал обещает быть напряженным и захватывающим, ведь каждый участник покажет максимум своих возможностей.