Культура

«Гофманиаду» Шемякина и Соколова покажут на фестивале анимации и литературы в «Михайловском»

Российский полнометражный кукольный, с элементами 2D-анимации и компьютерной графики, мультфильм «Гофманиада» смогут посмотреть на специальном показе в рамках III фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» псковичи и гости региона. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.C. Пушкина «Михайловское», который является инициатором фестивального проекта и одним из его организаторов, представляет главные площадки для этого, столь ожидаемого события.

Кадр из фильма «Гофманиада». Из открытых источников

В музее напомнили, что ленту снимали по мотивам четырёх сказок немецкого романтика, старшего современника Пушкина, Эрнста Теодора Гофмана («Золотой горшок», «Песочный человек», «Щелкунчик и Мышиный король» и «Крошка Цахес»), а также писем и дневников писателя. В качестве главного художника, автора кукол, в проект был приглашён Михаил Шемякин — скульптор с мировым именем и страстный почитатель творчества Гофмана.

Режиссёр-постановщик «Гофманиады» и один из авторов её сценария — Станислав Соколов. В нынешнем году он будет председателем жюри михайловского фестиваля, особо подчеркнули в Пушкинском Заповеднике, напомнив, что в конкурсною программу в этот раз включено без малого сорок новых мультфильмов, основанных на литературных произведениях или рассказывающих о жизни и творчестве поэтов и писателей.

В музее напомнили, что фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» — некоммерческий культурологический проект. В 2022 году этот съезд мультипликаторов проводили впервые, и он сразу был заявлен как ежегодный. В нынешнем году фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» пройдёт в период с 6 по 10 декабря включительно. Как и ранее все мероприятия фестиваля будут бесплатны для зрителей, подчеркнули в Пушкинском заповеднике.