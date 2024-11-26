Культура

Сборные экскурсии по выставке фарфора пройдут в Пскове

Сборные экскурсии по новой выставке Псковского музея-заповедника «Его величество фарфор» пройдут в Пскове 30 ноября и 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Вместе с гидом вы совершите увлекательное путешествие в мир изысканных форм, ярких цветов и тончайшего мастерства. Собрание музея богато и многогранно – от китайской сахарницы династии Цин (XVII в.) до коллекций Анны Лепорской, сделанных на Ленинградском фарфоровом заводе», - рассказали в музее.

Напомним, в Поганкиных палатах действует выставка «Его величество фарфор!» – представлено 400 предметов из собрания Псковского музея-заповедника, многие из них впервые увидели свет.