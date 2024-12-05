Выставка археологических находок открылась в Пскове. ФОТО

Выставка археологических находок открылась в Пскове 6 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
С 6 по 17 декабря в Археологическом центре Псковской области будет работать выставка находок полевого археологического сезона.
Общая площадь археологических раскопов 2024 года – чуть менее 3000 кв м, количество индивидуальных находок – чуть более 3000 единиц. Работы были проведены на 5 раскопах в городе Пскове и на трех памятниках археологии в области.
Выставка находится по адресу: Псков, улица Герцена, 1/1 (вход со стороны Троицкого моста, кнопка на домофоне «Приёмная»).
Она бесплатна для посещения, но для этого нужно записаться на сборные экскурсии. Подать заявку на посещение можно в личных сообщениях в сообществе «ВКонтакте». Количество мест в группах ограничено.
Сбор групп будет проходить по следующему графику: