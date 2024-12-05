Культура

Более 700 находок полевого сезона представили на археологической выставке в Пскове

Более 700 находок полевого сезона-2024 представлено на выставке, которая открылась 6 декабря в Археологическом центре Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Выставка посвящена находкам из раскопок 2024 года. Фактически это закрытие полевого сезона. Показано, конечно, не всё, что мы нашли», - рассказала директор археологического центра Марина Кулакова.

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Часть экспонатов уже отреставрирована. Например, склеен и выглядит совершенно целым центральный экспонат выставки - большой керамический горшок из раскопа на Плехановском посаде.

По словам Марины Кулаковой, находок гораздо больше. Кроме того, некоторые из них ценны тем, что дают новую информацию об участках, которые изучаются археологами.

«Когда мы понимаем, откуда они происходят, какую дают информацию о том участке, который мы изучаем, то значение находки возрастает. Датировка находок – от XIX века до середины первого тысячелетия нашей эры», - отметила археолог.

«Сегодня очень приятное событие для нас, когда мы можем поделиться нашими достижениями и успехами», - сказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

По его словам, в этом году 8 раскопок было произведено на территории Псковской области, из которых 5 – в Пскове и 3 в области.

«Общая площадь раскопок - почти 3000 квадратных метров, находок более 3 тысяч было обнаружено. На выставке представлено около 700 находок», - уточнил он.

Председатель комитета по ОКН назвал наиболее важным раскопки в Выбутах, где было исследовано два памятника археологии, «которые давно ждали свою очередь».

«Раскопки там начинались ещё 20 лет назад. Нужно было эту работу завершить в связи с тем, что у нас в этом месте находится очень важный памятник и достопримечательное место», - отметил Вадим Нэдик.

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Выставку в Археологическом центре можно посетить в течение ближайших недель.