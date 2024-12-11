Культура

«Михайловское» опубликовало в Сети рисунки-автографы участников и гостей III фестиваля анимации и литературы

Отдельные странички из специального альбома с рисунками-автографами участников и гостей III фестиваля анимации и литературы сегодня, 13 декабря, опубликовал Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, создать такой альбом предложил директор музея-заповедника Георгий Василевич, один из авторов самой идеи фестиваля «Пушкин. Михайловское».

Репродукции здесь и далее предоставлены музеем-заповедником «Михайловское»

Среди тех, кто оставил свои рисунки на страницах памятной книжицы, Анастасия Жакулина — режиссёр-постановщик и автор сценария фильма «Ссылка», обладатель приза за лучшую режиссуру. Есть в альбоме рисунок Льва Яковлева, члена жюри фестиваля, детского писателя и поэта. Нарисовал свою «картинку» для музея-заповедника «Михайловское» и Александр Храмцов — также член жюри фестиваля, более всего известный широкой публике в качестве художника-постановщика картины Георгия Данелии «Ку! Кин-дза-дза», а серьёзным знатокам музыки и анимации, например, — как один из художников-постановщиков анимационного фильма Андрея Хржановского «Нос, или Заговор “не таких“» по явно недооценённой опере Дмитрия Шостаковича.

В музее добавили, что Александр Храмцов на этом фестивале выступил и в качестве художника, создавшего накануне церемонии награждения победителей «незапланированный диплом». По признанию председателя судейской коллегии Станислава Соколова, в конкурсе участвовало очень много сильных работ, авторов которых хотелось непременно отметить, но наград было строго ограниченное количество. И тогда — благо художников в Пушкинском заповеднике в эти дни собралось предостаточно! — хотя бы один диплом, который назвали «Дипломом симпатии жюри», решено было нарисовать. Взялся за эту работу Александр Храмцов, а получила уникальный во всех смыслах документ Мария Пайцун, выпускница Колледжа кино, телевидения и мультимедиа ВГИКа за анимационную миниатюру «Собачка и артист» по стихотворению Юнны Мориц. На дипломе, созданном уже «по мотивам» мультфильма-победителя, кроме собачки художник изобразил и птицу-Пушкина в цилиндре.

Фото со страницы фестиваля «Пушкин. Михайловское» в социальной сети

Напомним, что в рамках III фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» в этом году состоялось 13 творческих встреч с членами его жюри и гостями, причём не только в Пушкинских Горах, но также в Пскове и в Острове. На этих встречах, на просмотрах анимационных лент и презентациях различных проектов, на выставке в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника побывало порядка 2 900 человек из разных районов Псковской области и из-за еë пределов.