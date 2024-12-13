Новогодний бал в Псковском кремле состоится 3 января

Псковский музей-заповедник и молодежный центр города Пскова 3 января в 19:00 приглашают псковичей и гостей города в Приказную палату Псковского кремля на новогодний бал «В некотором царстве, в некотором государстве». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
В этот вечер в Приказной палате будут организованы антуражные новогодние фотозоны и бальные салоны. Участники бала смогут вспомнить давно знакомые сюжеты русских народных сказок, а также познакомиться с их главными героями.
Место встречи: Приказная палата, улица Кремль, дом 4.
Телефон для записи: +78112331065.