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Культура

Это должно стать ежегодным! - вспоминаем яркие события культурной жизни Пскова

18.12.2024 16:00|ПсковКомментариев: 0

Событийный туризм - это про Псков. Город привлекает гостей множеством культурных мероприятий, которые, впрочем, по душе и самим псковичам. А количество (а иногда и качество) различных фестивалей растет с каждым годом.

Большая часть таких событий приходится на лето, но и в холодное время года псковичей и гостей города радуют своей теплой атмосферой концерты и фестивали. Псковская Лента Новостей вспоминает наиболее яркие открытия уходящего года.

 

Всероссийский хоровой фестиваль имени Михаила Гривского

Масштабный певческий праздник прошел 14-16 июня на территории Псковского кремля. Хоровой фестиваль имени Михаила Гривского стал продолжением традиции, заложенной более века назад. Первый в России народно-певческий праздник состоялся в Пскове в 1911 году, его участниками стали многочисленные сельские и городские хоры из Псковской и соседних губерний.

Во Всероссийском хоровом фестивале имени Гривского приняли участие 15 коллективов из Москвы, Пскова, Великих Лук и Омска. Специально для мероприятия на территории кремля была оборудована огромная сцена. Пригласительные на места в партере были разобраны за несколько дней до начала фестиваля. Но все желающие смогли попасть на праздник - помимо специально оборудованных зрительских мест была предусмотрена свободная рассадка на зеленой лужайке, чтобы как можно больше псковичей и гостей города могли наслаждаться грандиозным концертом под открытым небом.

Трехдневная программа была насыщенной. На открытии в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под руководством Алексея Репникова выступили ведущие хоровые коллективы страны. Второй день порадовал зрителей выступлением хора Сретенского монастыря и уникальным проектом - шоу голосов Palestrina. А закрылся фестиваль концертом Государственного академического Омского русского народного хора.

Певческий праздник подарил зрителям невероятные эмоции. Псковичи в соцсетях назвали фестиваль уникальным, потрясающим, удивляющим и вдохновляющим.

Мероприятие прошло при поддержке министерства культуры РФ, правительства Псковской области.

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России»

Масштабный марафон «Песни России» впервые побывал в Пскове. В нем приняли участие профессиональные хоровые, танцевальные народные коллективы и коллективы художественной самодеятельности.

«В Пскове мы впервые, для нас это большая честь и ответственность. Фестиваль существует уже 18 лет, времена были непростые. Сегодня фестиваль за долгие годы сделал уже очень многое, встречался с разными коллективами. Братство народного жанра у нас в стране немалое, этот жанр, аутентичный, фольклорный живёт, только пока с ним работают. Нужно преподносить его так, чтобы он не ощущался экзотикой. Я абсолютно убеждена, что наша многообразная и яркая культура лежит в основе государства», - рассказала автор и художественный руководитель проекта, народная артистка России Надежда Бабкина.

В рамках фестиваля-марафона состоялся бесплатный концерт Надежды Бабкиной и Московского государственного ансамбля «Русская песня» на Октябрьской площади в Пскове. «Песни России» собрали огромное количество зрителей - жителей и гостей города.

Пляжный фестиваль «Псков молодой»

В День города, 23 июля, на городском пляже впервые прошло мероприятие «Псков молодой». Программа соответствовала выбранной локации - для участников фестиваля организаторы подготовили различные активности на открытом воздухе.

Пляж поделили на несколько пространств: фото- и арт-зоны, места для отдыха и питания, занятий спортом. Желающие могли принять участие в соревнованиях по пляжному волейболу, настольному теннису, бадминтону, перетягиванию каната и водной стрельбе. Также были организованы мастер-классы и тренировки по танцам. Приятным бонусом стала возможность бесплатно покататься на сапбордах и поучаствовать в активностях от федерации фиджитал-спорта. В арт-зоне можно было создать свой дизайн футболки с помощью цветных баллончиков и трафаретов. И все это под музыку ведущих псковских ди-джеев.

Кульминацией программы стало флайборд-шоу. Зрители наблюдали с берега, как спортсмены поднимались на высоту до 15 метров и показывали водные трюки с элементами акробатики.

Почетным гостем мероприятия стал глава города Пскова - Борис Елкин. «Псков - удивительный город, в котором гармонично сочетаются житейская мудрость и задорная молодость. А потому какой День города без молодежной энергии, креатива и позитива?! Все это можно встретить сегодня на городском пляже, где проходит пляжный фестиваль «Псков молодой», - рассказал Борис Елкин в своем ТГ-канале о фестивале.

Мероприятие было организовано совместно с Росмолодежью при поддержке комитета по молодёжной политике Псковской области.

Ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга-2024»

26 тысяч человек посетили фестиваль «Лешуга-2024», который проходил в Финском парке Пскова с 16 по 18 августа. Название мероприятие получил в честь лешуги - дикой псковской яблони. Поэтому было много-много яблок и продукции из них.

Площадка наполнилась приятными ароматами вкусных блюд от участников ярмарки, гости смогли попробовать необычные кулинарные творения, увидеть процесс приготовления яблочного сока, насладиться выступлением музыкантов. Свое творчество псковичам и туристам показали 10 фолк-коллективов: группы Jeeva, LaDo, «Отава Ё»,«Родная речь», Oligarkh, Theodor Bastard, Agny, Kasha и Settlers.

Кроме вкусной еды и натуральных напитков гостей фестиваля ждали лекции, мастер-классы, конкурсы и знакомство с псковскими традициями. Организаторы подготовили развлечения и для детей. Ребята играли внутри большого макета фермы, стреляли яблочными подушками из рогатки высотой более двух метров, катались на машинках.

«Фестиваль потрясающий. Ждем и верим, что он станет ежегодным!» - такие отзывы оставляли гости мероприятия. Не случайно уже в этом году «Лешуга-2024» стала обладателем Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024. Ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков заняла второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма».

Фестиваль проводился Театрально-концертной дирекцией Псковской области при поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Выставка «Россия начинается здесь»

Еще один призер престижной премии Russian Event Awards 2024 - выставка «Россия начинается здесь», которая проходила в Финском парке с 23 по 31 августа в рамках празднования 80-летия Псковской области.

Масштабная экспозиция под открытым небом знакомила псковичей и гостей города с достопримечательностями и достижениями не только областного центра, но и всех муниципалитетов региона. Каждый представлял свою экспозицию, помещенную в большие палатки кубической формы. Гости познакомились с изображением самых живописных уголков, продукцией, ремеслами и сувенирами 26 муниципалитетов псковского региона.

Посетителей также порадовали разнообразными угощениями, мастер-классами и ярмарками.

Участниками выставки «Россия начинается здесь» стали яркие музыкальные коллективы и исполнители - Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, ансамбль русской музыки «Псков», певица Елка, музыкальные группы «Марсель», «Лиза Матрешка» и RadioBand, проект «Детская Филармония», а также гости из Белоруссии.

Не обошлось и без рекордов. Из 26 ингредиентов организаторы сварили 2775 литров солянки. Псковичи превзошли повара Андре Домке из Германии, сварившего 268 литров супа. Псковичи выстраивались в очередь за солянкой-рекордсменкой. Каждый желающий смог бесплатно получить порцию наваристого блюда.

Другим рекордом стало число гостей мероприятия. Почти 60 тысяч человек посетили выставку «Россия начинается здесь».

Традиционный фестиваль памяти Виктора Цоя в парке аттракционов «Волшебная гора»

Этим летом в Пскове открылся современный парк аттракционов «Волшебная гора». Он стал не только местом проведения досуга, но и новой концертной площадкой.

Фестиваль памяти Виктора Цоя - одно из первых таких мероприятий. Он прошел в парке аттракционов 17 августа. Благодаря новизне локации, хорошей музыке и теплой погоде, концерт молодых псковских рок-музыкантов прошел с аншлагом. Псковичи смогли окунуться в атмосферу 80-90-х годов, когда песни Цоя звучали в каждом доме.

Фестиваль организовал Псковский рок-клуб совместно с администрацией нового городского парка развлечений.

Фестиваль уличной культуры «Плеск»

В скейт-парке в сквере Александра Невского тоже организуют мероприятия для молодежи. Одним из ярких и зрелищных стал фестиваль уличной культуры «Плеск», который прошел на этой площадке 22 сентября.

На протяжении всего дня гости могли видеть показательные выступления спортсменов в категориях велоспорт, скейтбординг, баскетбол 3x3, паркур и армрестлинг. Одновременно с этим на площадке работали граффитисты, танцоры исполняли хип-хоп и брейк-данс под музыку ди-джея. Все желающие смогли приобрести новые навыки и прокачать умения в экстремальных видах спорта. Кульминацией вечера стало шоу автозвука от PRT Pskov Racing Team.

Фестиваль дополнительного образования «Территория детства»

Яркие показательные выступления ждали и посетителей фестиваля дополнительного образования «Территория детства», который прошел в Финском парке и парке Строителей 7 сентября.

Юные псковичи вместе с родителями могли не только посмотреть творческие номера, но и выбрать, в каком направлении развиваться и как проводить свободное время. Более 50 организаций спорта, культуры и образования представили свои обучающие программы.

Прямо на месте можно было записаться в кружки, секции, учреждения допобразования.

Площадка мероприятия была разделена на три тематические зоны: образование, культура и спорт. В каждой проводились презентации образовательных программ, мастер-классов. Посетители узнали, чем можно заняться в свободное от школы время, и могли сами попробовать различные активности.

В этом году «Территорию детства» посетили около 10 тысяч человек - вдвое больше, чем в прошлом.

Закрытие сезона фонтанов в Пскове

Еще одна новая потрясающая локация в Пскове, где все лето проходили и возобновятся в следующем сезоне красочные мероприятия - это сквер на Четырех углах с мультимедийным фонтаном.

Гидротехническое сооружение появилось в сквере весной и все лето пользовалось бешеной популярностью, особенно у маленьких псковичей. Но особенность фонтана не только в умении неожиданно обдавать струями воды. В День города псковичи смогли оценить все технические возможности уникального сооружения. Помимо светомузыкальных эффектов, фонтан способен транслировать на водном экране реалистичные видеоизображения и лазерные проекции.

Красочное и увлекательное шоу псковичи увидели на открытии фонтана. Не менее красивая программа была подготовлена и к закрытию сезона фонтанов 20 октября.

На Четырёх углах состоялся настоящий праздник для горожан и гостей города - яркие «фейерверки» воды, света, музыки, танца и огня. Перед собравшимися выступили артисты и музыканты. В завершение вечера посетители увидели фаер-шоу команды «Айрис». На это фееричное событие пришли посмотреть сотни псковичей и гостей города.

Фестиваль «Кулов-фест»

Ярким моментом театральной жизни Пскова можно назвать фестиваль «Кулов-фест», который проходил с 11 по 16 декабря в Псковском театре драмы.

В его программу вошли пять спектаклей Тимура Кулова – молодого талантливого постановщика, ученика народного артиста РФ Леонида Хейфеца, режиссера Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени А. А. Брянцева.

Это избранные работы режиссера, которые покорили сердца зрителей в театрах Казахстана, Татарстана и Санкт-Петербурга. Открыл фестиваль спектакль «Приключения Рустема» Казанского ТЮЗа имени Габдуллы Кариева. Его играли на татарском языке с синхронным аудиопереводом на русский.

В театре отметили, что в 2025 году режиссер Тимур Кулов поставит в Пскове спектакль «Каинова печать» по пьесе Леонида Андреева. В преддверии репетиций «Кулов-фест» познакомил псковичей с достижениями и творческим почерком режиссера, впервые приступающего к работе на псковских подмостках.

Наверняка, это далеко не все яркие события, которые порадовали псковичей в 2024 году. И, уверены, наступающий год тоже сумеет удивить масштабными и громкими или, наоборот, по-домашнему уютными городскими праздниками.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН

Теги: #фестиваль #события
Источник: Псковская Лента Новостей
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