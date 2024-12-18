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Культура

Каталоги трёх фестивалей анимации и литературы передал в дар псковским библиотекам Пушкинский заповедник

19.12.2024 12:17|ПсковКомментариев: 0

Центральная библиотечная система города Пскова получила в дар от Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» каталоги I и II фестивалей анимации и литературы «Пушкин и…» (2022 и 2023) и III фестиваля «Пушкин. Михайловское» (2024). Об этом сообщается в официальном сообществе ЦБС в социальной сети ВКонтакте. 

Фото со страницы официального сообщества Псковской библиотечной системы в социальной сети

В Пушкинском заповеднике, который является инициатором проекта и одним из организаторов форума мультипликаторов, особо отметили, что впервые, в рамках недавно подписанного договора о сотрудничестве между музеем и библиотечной системой, два ярких события завершившегося фестиваля проходили в пространствах псковских библиотек. Так, в Центре детского чтения воспитанники лицея «Развитие» сочиняли сказочные истории вместе со Львом Яковлевым — писателем, поэтом, драматургом, переводчиком, создателем литературной лаборатории по работе с одарёнными детьми. А в библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева учащиеся Естественно-математического лицея № 20 узнали, как становятся писателями, от самой Кристины Стрельниковой — автора многих и многих книг стихов и прозы для детей и юношества, лауреата ряда премий, последняя по времени из которых — Национальная премия в области детской и подростковой литературы за повесть «Тропы Аиды» (номинация «Лучшее прозаическое произведение для подростков», 2024).

В каталогах, которые музей передал в ЦБС, можно найти информацию о фильмах, участвовавших как в конкурсных, так и в других (специальных, ретро) показах в рамках фестивалей этих трёх лет, и сведения об их авторах. Кроме того, эти издания познакомят читателей с мастерами мультипликации, в разных годы входившими в состав жюри, рассказывают о книгах и выставках, которые презентовали в «Михайловском», проч., проч. Каждый из каталогов предваряет обращение директора Пушкинского Заповедника Георгия Василевича к участникам и зрителям замечательных «мультисъездов», а в оформлении брошюр использованы работы Игоря Шаймарданова — замечательного художника, которого равно своим считают и Санкт-Петербург, и Псков, и пушкинское Святогорье.

Страничка из каталога III фестиваля анимации и литературы «Пушкин. Михайловское». Рисунок Игоря Шаймарданова

Напомним, что Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» не впервые передаёт те или иные издания в фонды псковских библиотек. Так, например, в конце октября нынешнего года библиотеки Пскова получили в подарок от заповедника последние на сегодняшний день, с 94-го по 103-й, выпуски музейного издания «Михайловская пушкиниана», а ещё фразеологический путеводитель по музейному комплексу «Пушкинская деревня», работающему в деревне Бугрово Пушкиногорского района.

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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