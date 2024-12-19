Светлана Мельникова: История — это галерея портретов людей 

В Псковском музее-заповеднике состоялось открытие новой портретной выставки, которая привлекла внимание общественности. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала директор музея Светлана Мельникова.
«Для меня эта выставка имеет абсолютно особенное значение. И как сегодня сказала куратор выставки Мария Проценко, она судьбоносная. Дело в том, что эти портреты жили классической фондовой жизнью. Они лежали в фондах, они находились на стеллажах, они не были одеты (я имею в виду рамы). К сожалению, далеко не все из них изучены», — отметила Светлана Мельникова.
Она подчеркнула, что история любой цивилизации не может быть сведена только к датам и фактам.
Также Светлана Мельникова привела в пример слова из семейной хроники писателя Сергея Аксакова: «Не великие герои, не громкие личности. Вы прошли ваше земное поприще и давно оставили его. Но ваша внешняя и внутренняя жизнь также полна поэзии, также любопытна и поучительна для нас, как будет поучительна наша жизнь для наших потомков».
«Вот такие необыкновенные, удивительные судьбы. Поэтому в полной мере можно сказать, что жизнь каждого человека, жизнь каждой семьи — это история нашей страны, и наша выставка — яркое тому доказательство», - заключила директор музея.
Напомним, выставка будет открыта до мая 2025 года.