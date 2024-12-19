Культура

Светлана Мельникова: История — это галерея портретов людей

В Псковском музее-заповеднике состоялось открытие новой портретной выставки, которая привлекла внимание общественности. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала директор музея Светлана Мельникова.

«Для меня эта выставка имеет абсолютно особенное значение. И как сегодня сказала куратор выставки Мария Проценко, она судьбоносная. Дело в том, что эти портреты жили классической фондовой жизнью. Они лежали в фондах, они находились на стеллажах, они не были одеты (я имею в виду рамы). К сожалению, далеко не все из них изучены», — отметила Светлана Мельникова.

Она подчеркнула, что история любой цивилизации не может быть сведена только к датам и фактам.

«Я абсолютно убеждена, что история любой цивилизации, история любой страны — это не просто даты, факты и события, это прежде всего люди. И в этом смысле можно сказать, что история — это галерея портретов людей, прошедших по земле», - отметила Светлана Мельникова.

Также Светлана Мельникова привела в пример слова из семейной хроники писателя Сергея Аксакова: «Не великие герои, не громкие личности. Вы прошли ваше земное поприще и давно оставили его. Но ваша внешняя и внутренняя жизнь также полна поэзии, также любопытна и поучительна для нас, как будет поучительна наша жизнь для наших потомков».

«Это великолепные слова. Конечно, среди наших портретов есть великие герои, есть громкие личности, великие князья, люди, оставившие глубокий след в истории Российского государства. А есть просто пронзительные, неизвестные портреты людей, юношей, глубоких старцев», — добавила она.

«Одним из самых ярких экспонатов является групповой портрет детей великого князя Константина Константиновича. Маленькие дети в возрасте от 3 до 10 лет. Трое из них погибли в Алапаевской шахте, один, любимый сын великого князя Олег, получил смертельное ранение во время Первой мировой войны. И только двое — второй сын и дочка — смогли покинуть страну. Дочь стала настоятельницей Иоанновского монастыря в Иерусалиме, а сын жил в Париже», — рассказала Светлана Мельникова.

«Вот такие необыкновенные, удивительные судьбы. Поэтому в полной мере можно сказать, что жизнь каждого человека, жизнь каждой семьи — это история нашей страны, и наша выставка — яркое тому доказательство», - заключила директор музея.

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Напомним, выставка будет открыта до мая 2025 года.