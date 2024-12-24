Культура

В Псковском музее пройдет программа «Свет звезды Рождества»

В Поганкиных палатах 4 января 2025 года состоится новое событие в рамках «Христологического цикла» - программа «Свет звезды Рождества». Участников ждёт повествование об иконах и событиях, связанных с рождением Спасителя, в только что открытой экспозиции «Живопись древнего Пскова». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Мероприятие начнётся в 13:00. Для гостей выступят молодые певчие храма Воскресения Христова со Стадища, исполнившие праздничные рождественские песнопения. В завершение встречи каждый участник получит в подарок уникальную рождественскую открытку.

Место проведения: Поганкины палаты, вход через главное здание музея (улица Некрасова, дом 7).

Для записи можно позвонить по телефону: +7 (8112) 66-33-11.

На время проведения мероприятия (с 13:00 до 14:00) вход в экспозицию «Живопись древнего Пскова» будет ограничен.