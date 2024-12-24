Культура

Светлана Мельникова: Музей стал организмом, способным справляться с задачами любого уровня

Ключевым достижением прошедшего года стало то, что Псковский музей-заповедник превратился в организацию, способную решать задачи различной степени сложности. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в программе «Обратный отсчет» сообщила генеральный директор музея Светлана Мельникова.

«Самое главное достижение минувшего года – это то, что музей стал таким организмом, который может справляться с задачами совершенно разного уровня, – подчеркнула она. – Это самое главное. Все эти феерические события не могли бы случиться, если бы не была команда соратников, людей, которые идут в одном направлении, и когда они в полном смысле слова – попутчики».

Светлана Мельникова призналась, что особенно гордится новооткрытой выставкой икон, которая вызвала у неё самые яркие впечатления: «Я нахожусь под очень большим впечатлением от только что открытой выставки иконы… Я не помню, когда я так волновалась, даже перед президентским советом, который проходил на нашей территории, не было такого напряжения, как перед открытием этой выставки».

Директор музея отметила, что работа над выставкой потребовала большого труда и привлечения специалистов высокого уровня.

«Мы вызывали сюда очень уважаемых в России преподавателей, реставраторов. Из Петербургской академии художеств приезжали специалисты, советовались. Вы знаете, я всегда говорю о том, что вместе мы сделаем больше. И я не боюсь критики, потому что, если это критика во благо, то людей надо просто поблагодарить», - подчеркнула Светлана Мельникова.

Особое внимание было уделено тому, чтобы выставка стала интересной для широкой аудитории. Светлана Мельникова заметила, что выставка икон найдет отклик среди различных представителей общества: как у детей и обычных посетителей, так и у искусствоведов, профессионалов и туристов.

Напомним, в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника открылась постоянная экспозиция, представляющая коллекцию икон «Живопись древнего Пскова».