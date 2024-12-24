Культура

28 квот для перебравшихся в сельскую местность работников сферы культуры выделят в Псковской области

Сумма единовременной выплаты по программе «Земский работник культуры» в Псковской области составит 1 млн рублей. Она предназначается для людей, которые возглавят учреждение культуры в сельской местности. На данный момент таких квот в области 28. Таким сотрудникам будет оказываться всевозможная поддержка со стороны комитета по культуре Псковской области. Об этом в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказала врио председателя комитета Илианна Петрова.

«Как руководитель я понимаю, что не только праздники и фестивали являются составляющими в сфере культуры. Это также люди, учреждения и коллективы. Когда эта система работает слаженно, тогда можно говорить об успешной работе сферы в регионе. Кадровый вопрос сложный, он касается не только сферы культуры. Меня поразило то, что в Псковской области очень много молодых, креативных, инициативных людей, которым интересно работать в культуре. Говоря о зарплате, понятное дело, что мы не можем конкурировать с нефтяной или банковской отраслью. Но зарплаты работников сферы культуры постоянно индексируются, повышаются, поэтому говорить о том, что в сфере культуры тяжело только финансово, я не могу», - прокомментировала общую кадровую ситуацию в сфере культуры Илианна Петрова.

Она добавила, что в Псковской области также действует программа «Земский работник культуры», которая функционирует на территории всей страны.

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«У нас есть замечательный колледж искусств — это кузница кадров для региона в сфере культуры. На сегодняшний день потребность в кадрах есть. Нам не хватает около 150 человек, чтобы укомплектовать учреждения культуры в сельской местности. Прекрасная программа, которую пытались принять, “Земский работник культуры”. В следующем году выделено 28 квот для сотрудников, которые приедут в сельскую местность. Будем поддерживать наших работников», - отметила Илианна Петрова.