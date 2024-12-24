Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Обследования без очередей и хамства
Работа на «Горводоканале»
Воспитатели будущего
Готовим сами как в ресторане
«Легкая кухня»
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Ленин в Пскове
Игорь Иванов Профсоюзы уважают
2024 год Политические итоги
Что привезти из Пскова?
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
100 самых Влиятельных псковичей
график работы Парка «Волшебная гора»
резонанс 2024
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
Отпечаталось В сердце
 
 
 
ещё Культура 24.12.2024 16:070 Живая история: Псковский музей представил уникальную выставку икон 31.12.2024 14:100 «Обратный отсчет»: Об итогах работы Псковского музея в 2024 году и планах на 2025-й. ВИДЕО 31.12.2024 14:000 Илианна Петрова: Масштабные культурные проекты реализуют по всей области 31.12.2024 13:200 28 квот для перебравшихся в сельскую местность работников сферы культуры выделят в Псковской области  31.12.2024 12:400 Илианна Петрова: Учреждения культуры Псковской области активны в работе с грантами 30.12.2024 17:400 На органном концерте для псковичей прозвучат произведения из «Щелкунчика» и «Времён года»
 
 
 
Самое популярное 24.12.2024 10:080 Интерактив: Родители студентов кооперативного техникума возмущены самоуправством ТОСа 27.12.2024 10:194 Студентка ПсковГУ из Индии скончалась, предположительно, от туберкулеза 28.12.2024 11:335 Тотальное подорожание 27.12.2024 11:3210 Третий памятник княгине Ольге появится в Пскове 24.12.2024 11:021 Назначен новый заместитель начальника УМВД России по Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

28 квот для перебравшихся в сельскую местность работников сферы культуры выделят в Псковской области 

31.12.2024 13:20|ПсковКомментариев: 0

Сумма единовременной выплаты по программе «Земский работник культуры» в Псковской области составит 1 млн рублей. Она предназначается для людей, которые возглавят учреждение культуры в сельской местности. На данный момент таких квот в области 28. Таким сотрудникам будет оказываться всевозможная поддержка со стороны комитета по культуре Псковской области. Об этом в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказала врио председателя комитета Илианна Петрова.

«Как руководитель я понимаю, что не только праздники и фестивали являются составляющими в сфере культуры. Это также люди, учреждения и коллективы. Когда эта система работает слаженно, тогда можно говорить об успешной работе сферы в регионе. Кадровый вопрос сложный, он касается не только сферы культуры. Меня поразило то, что в Псковской области очень много молодых, креативных, инициативных людей, которым интересно работать в культуре. Говоря о зарплате, понятное дело, что мы не можем конкурировать с нефтяной или банковской отраслью. Но зарплаты работников сферы культуры постоянно индексируются, повышаются, поэтому говорить о том, что в сфере культуры тяжело только финансово, я не могу», - прокомментировала общую кадровую ситуацию в сфере культуры Илианна Петрова.

Она добавила, что в Псковской области также действует программа «Земский работник культуры», которая функционирует на территории всей страны.

«У нас есть замечательный колледж искусств — это кузница кадров для региона в сфере культуры. На сегодняшний день потребность в кадрах есть. Нам не хватает около 150 человек, чтобы укомплектовать учреждения культуры в сельской местности. Прекрасная программа, которую пытались принять, “Земский работник культуры”. В следующем году выделено 28 квот для сотрудников, которые приедут в сельскую местность. Будем поддерживать наших работников», - отметила Илианна Петрова.

Теги: #обратный отсчет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег потратили на новогодние подарки?
В опросе приняло участие 5 человек
31.12.2024, 14:200 Антигололедную обработку дорог произвели сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» 31.12.2024, 14:100 «Обратный отсчет»: Об итогах работы Псковского музея в 2024 году и планах на 2025-й. ВИДЕО 31.12.2024, 14:070 «Постскриптум»: Неделя событий в музее, Псков - для туристов и не на пляже - нельзя! ВИДЕО 31.12.2024, 14:000 Илианна Петрова: Масштабные культурные проекты реализуют по всей области
31.12.2024, 13:400 «ГорДозор»: Чем занять себя на новогодних выходных? ВИДЕО 31.12.2024, 13:200 28 квот для перебравшихся в сельскую местность работников сферы культуры выделят в Псковской области  31.12.2024, 13:060 «Тройной тулуп» со столкновением на перекрестке Рижского и Юбилейной попал на видео 31.12.2024, 13:000 Дед Мороз рассказал о любимом новогоднем блюде
31.12.2024, 12:400 Илианна Петрова: Учреждения культуры Псковской области активны в работе с грантами 31.12.2024, 12:200 Псковича задержали по подозрению в краже 31.12.2024, 12:000 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Илианной Петровой 31.12.2024, 12:000 Сергей Вострецов: Пусть каждый день нового года приносит радость и новые достижения
31.12.2024, 11:400 Дед Мороз рассказал, что делает летом 31.12.2024, 11:220 Сажа сгорела в дымоходе здания в Великих Луках 31.12.2024, 11:200 Новогодний фестиваль воркаута «База» провели в Пскове 31.12.2024, 11:170 Божественную литургию проведут в Михайловском храме в Печорах 1 января
31.12.2024, 11:000 Несудимый житель Гдовского района наказан за неуплату алиментов своему ребенку 31.12.2024, 10:400 В Пскове следователи поздравили детей-сирот с наступающими новогодними праздниками 31.12.2024, 10:200 «Обратный отсчет»: Илианна Петрова об итогах работы сферы культуры региона в 2024 году и планах на 2025 год 31.12.2024, 10:000 Николай Козловский: Пусть Новый год станет для всех успешным и поможет осуществить намеченные планы
31.12.2024, 09:400 Наталья Федорова исполнила новогодние желания детей из Псковской области 31.12.2024, 09:180 Пенсионерку с острова Залит госпитализировали при помощи специалистов аварийно-спасательной службы 31.12.2024, 09:000 Покрытые сусальным золотом кресты для Мирожского монастыря в Пскове установят и освятят на рождественской неделе 30.12.2024, 22:000 На Солнце произошли еще две мощные вспышки высшего рентгеновского класса X
30.12.2024, 21:452 Мальчику из Пскова вручили подарок с «Ёлки желаний» 30.12.2024, 21:400 Женщина из Гдовского района отправилась на принудительные работы за неуплату алиментов 30.12.2024, 21:200 Гололедица и снег ожидаются на территории Псковской области 31 декабря 30.12.2024, 21:000 Псковичи назвали главные новогодние приметы - опрос
30.12.2024, 20:400 Только 32% жителей СЗФО получат годовую премию - аналитика 30.12.2024, 20:200 Жительницу Гдовского района оштрафовали за оскорбление соседки 30.12.2024, 20:000 Два гаража сгорели в Великих Луках 30.12.2024, 19:400 Опубликована новогодняя афиша музея-заповедника «Изборск» на первые дни января
30.12.2024, 19:200 Футбольный мяч и спортивный инвентарь подарили детям сотрудники псковского УФСИН 30.12.2024, 19:000 Почти тысячу боеприпасов изъяли росгвардейцы в Псковской области за неделю 30.12.2024, 18:400 Подростки устраивают поджоги квартир в российском городе 30.12.2024, 18:200 Молодых людей задержали за кражу автотоваров в магазине на улице Труда в Пскове
30.12.2024, 18:160 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Чем заняться на новогодних выходных? 30.12.2024, 18:000 Дед Мороз и Снегурочка подарили подарки детям сотрудников УИС по Псковской области 30.12.2024, 17:450 «Поезд Победы» прибудет в Псковскую область 6 января 30.12.2024, 17:400 На органном концерте для псковичей прозвучат произведения из «Щелкунчика» и «Времён года»
30.12.2024, 17:360 Купол подняли на крышу храма в псковской деревне Тямша 30.12.2024, 17:200 Четыре тысячи тонн цитрусовых фруктов прошли контроль на госгранице в Псковской области за год 30.12.2024, 17:000 Два автомобиля сгорели при пожаре на улице Николая Васильева в Пскове 30.12.2024, 16:400 Умер чемпион мира по биатлону 1973 года
30.12.2024, 16:340 ДТП затрудняет движение у рынка «Нива» в Пскове 30.12.2024, 16:200 Псковский музей-заповедник вошел в национальный выставочный проект Минкульта 30.12.2024, 16:001 Правительство РФ продлило особый порядок продажи зарубежных лекарств на 2025 год 30.12.2024, 15:403 Интерактив: Пробки образовались в Пскове
30.12.2024, 15:400 В Пскове откроют выставку о торговых связях средневекового города 30.12.2024, 15:200 Псковский музей в цифрах: достигнут показатель в 800 тысяч посетителей за год 30.12.2024, 15:015 В Пскове на круговом перекрестке подбили автобус с пассажирами. ВИДЕО 30.12.2024, 15:000 Фотофакт: Елку в Опочке украсили наполовину
30.12.2024, 14:420 В «Птичьем дворике» готовы принять спасенного в Куньинском районе лебедя 30.12.2024, 14:400 Псковский музей-заповедник ждет возвращения двух икон с реставрации 30.12.2024, 14:170 «АкваЁлку» организуют в аквапарке «Акваполис» в Пскове 30.12.2024, 14:130 Рабочее движение открыли на улице Германа в Пскове
30.12.2024, 13:370 Стала известна вероятность возникновение ЧС на территории Псковской области в январе 30.12.2024, 13:201 Российские аграрии побили прошлогодний рекорд по сбору риса 30.12.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» о политических итогах года 30.12.2024, 13:000 Светлана Мельникова: Псковская икона — уникальное явление русской мировой культуры
30.12.2024, 12:400 Большой макет Пскова XVII века появится в музее-заповеднике 30.12.2024, 12:220 Пожарные спасли двух человек при пожаре на Рижском проспекте в Пскове 30.12.2024, 12:200 Светлана Мельникова: Музей стал организмом, способным справляться с задачами любого уровня 30.12.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Светланой Мельниковой
30.12.2024, 12:000 Данилов день отмечают православные 30 декабря 30.12.2024, 11:500 Как встретить Новый год и не умереть 30.12.2024, 11:300 «Постскриптум»: Политические итоги года и «пляжный» фейерверк 30.12.2024, 11:101 Дед Мороз рассказал, что у него просили в подарок подводную лодку и лошадь
30.12.2024, 10:500 «ГорДозор»: Чем заняться псковичам на каникулах? 30.12.2024, 10:230 Псковскую молодежь приглашают принять участие в конкурсе новогодних костюмов 30.12.2024, 10:000 «Обратный отсчет»: Об итогах работы Псковского музея в 2024 году и планах на 2025-й 30.12.2024, 09:480 Великолукских автомобилистов просят не преграждать подъезд к контейнерным площадкам
30.12.2024, 09:401 102 года назад был создан Советский Союз 30.12.2024, 09:200 «Дневной дозор»: Нужно ли ввести «разговоры о важном» в детских садах? 30.12.2024, 09:000 В РПЦ рассказали, чем занять детей в новогодние каникулы 29.12.2024, 22:200 Центр подготовки международного волонтёрского корпуса открыт в Тямше
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru