Культура

«Поезд Победы» прибыл в Великие Луки

Сегодня, 6 января, «Поезд Победы» прибыл в Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сообществе «Молодежь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Молодежь Псковской области» / «ВКонтакте»

Большая команда «Волонтеров Победы» готова встречать посетителей и сопровождать их по выставочным экспонатам. Волонтеры помогут ознакомиться с материалами и проведут экскурсии по выставке, которая включает редкие фотодокументы, уникальные артефакты и воспоминания участников войны.

Для посещения музея нужно заранее получить на сайте бесплатный электронный пригласительный билет на конкретные дату и время (сеанс).

Возрастные ограничения 12+. Дети от 12 лет могут самостоятельно посетить экспозицию без сопровождения родителей. Дети от 6 до 11 лет могут посетить поезд только в сопровождении родителей или законных представителей.

«Поезд Победы» будет доступен к посещению в Пскове 14-15 января, Великих Луках 6 января и Дно 8 января.