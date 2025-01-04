Культура

Первую в 2025 году виртуальную выставку открыли в Пушкинском Заповеднике

С репродукциями произведений московской художницы Людмилы Бобровниковой из фондовой коллекции Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» можно познакомиться сегодня, 8 января, в официальном сообществе музея в социальной сети «ВКонтакте». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, эта небольшая, первая в наступившем году цифровая выставка открыта в рамках большого интернет-проекта «Художник и музей».

Усадебные мостики в Тригорском и в Михайловском в работах Людмилы Бобровниковой (1988). Из фондов Пушкинского Заповедника.

Как рассказали в музее, в фондах Пушкинского Заповедника сегодня хранится небольшая, но очень выразительная коллекция выполненных художницей усадебных видов, часто взятых с неожиданных ракурсов, а также замечательный портрет Пушкина, выполненный в технике цветной литографии. Именно этот портрет и немного «зимней лирики» конца 1980-х и представляет «Михайловское» своим «сетевым» посетителям.

В музее добавили, что Людмила Бобровникова родом из подмосковного Орехова-Зуева. Она — выпускница Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств. Её учителями на факультете графики МГХИ были такие знаменитые мастера советской школы изобразительного искусства, как Борис Дехтерёв, Евгений Кибрик, Орест Верейский, Михаил Маторин. Сама художница активно работает в различных техниках тиражной графики (офорт, гравюра, литография, ксилография), занимается живописью, иллюстрирует книги. Работы Людмилы Бобровниковой хранятся в ряде отечественных музейных коллекций, а также в частных собраниях как в России, так и за рубежом — в Англии, Голландии, США, Франции.

В заповеднике напомнили, что проект «Художник и музей» стартовал в соцсетях «Михайловском» более четырех лет назад, в конце июля 2020 года, и по сей день пользуется заслуженным вниманием интернет-пользователей. Здесь, под пушкинской рубрикой «Везде передо мной подвижные картины…», заповедник регулярно знакомит своих виртуальных гостей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье. Музейщики убеждены, что цифровые экспозиции, при всей их внешней скромности, весьма значимы: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из фондового собрания. И возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах и без «посредничества» электронных средств коммуникации».