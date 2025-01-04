Культура

Новый выставочный проект «Круг чтения» готовят в Пушкинском заповеднике

Выставочные проекты-2025 для жителей и гостей Святогорья анонсирует Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, планы на весь предстоящий год отражены в Календаре основных событий, открытом для всех интернет-пользователей на официальном сайте учреждения.

Юрий Селиверстов. Из серии «Мировое литературное древо» (1986). Из фондов «Михайловского».

В «Михайловском» напомнили, что два года, следующие за юбилейным, 2024-м — годом празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина — в музее будут проходить под знаком 200-летия пребывания ссыльного поэта в Михайловском и станут не менее богатыми на разные события. В планах на наступивший год — ряд традиционных, с историей в несколько десятилетий, научных и научно-практических чтений, фестивали и праздники, презентации образовательных и образовательно-рекреационных программ, многое другое.

Особое внимание обращает на себя ряд выставочных проектов, которые Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» готовит в Пушкиногорском районе Псковской области, то есть у себя на стационаре. На сегодняшний день в выставочных пространствах мемориальных музеев-усадеб и в залах заповедного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) к показу в 2025 году запланировано 14 новых экспозиций.

Наиболее значительный из этих проектов специалисты «Михайловского» намереваются воплотить в жизнь «в связке» с коллегами из Российского национального музея музыки в августе—декабре 2025 года. Он будет посвящён 200-летию создания исторической драмы А.С. Пушкина «Комедия o настоящей беде Московскому государству, o царе Борисе и о Гришке Отрепьеве». Немного подробнее об этой выставке, которую назвали «Борис Годунов. История шедевра», Псковская Лента Новостей уже сообщала, рассказывая о крупнейших совместных с российскими музеями проектах Пушкинского заповедника.

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Среди стационарных фондовых выставок Государсвенного музея-заповедника «Михайловское» также необходимо отметить новый проект «Круг чтения». В предстоящем году музей запланировал два показа из этого цикла — «Круг чтения обитателей Тригорского: Анна Вульф» (май—июль) и «Круг чтения обитателей Тригорского: Александр Вындомский» (август—ноябрь).

В числе особо значимых в музее также отметили два «именинных» выставки. Так, ко дню рождения музея, в марте, в Пушкинском заповеднике развернут большую фондовую выставку «“Но ты — губерния Псковская…“. Путешествия А С. Пушкина и путешествия к Пушкину». А в день рождения поэта по старому стилю жители и гости Пушкиногорья смогут побывать на открытии новой, также фондовой экспозиции «История народа принадлежит поэту».

Немалый интерес у подлинных любителей изобразительного искусства вызовут выставки, подготовленные по материалам из различных частных коллекций, также убеждены в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».