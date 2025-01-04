Культура

Значительная часть посетителей «Михайловского» в дни новогодних праздников-2025 воспользовалась льготами

Теми или иными льготами в первые выходные и праздничные дни наступившего нового года воспользовалась значительная часть гостей Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе учреждения со ссылкой на заместителя директора Пушкинского Заповедника по музейной, экскурсионной и методической работе Елену Михайлову, только своё право на бесплатный вход для многодетных семей в период с 28 декабря по 8 января включительно реализовали 643 человека. Число посетителей в этой категории, отметила Елена Михайлова, значительно выросло с осени текущего года, когда в музее было принято решение о введении этой льготы

Кроме того, своими льготами в эти дни воспользовались инвалиды и сопровождающие их лица (268 человек), военнослужащие-срочники по призыву (7), ветераны Великой Отечественной, участники боевых действий и члены их семей, проч., проч. — всего более семисот человек, сообщает пресс-служба учреждения со ссылкой на руководителя службы музейной, экскурсионной и методической работы Елену Зиновьеву. Только на детское представление «Сказки новогодней ёлки, или Тайная жизнь ёлочных игрушек» и традиционный праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой бесплатно пришло 85 детей и взрослых из семей участников СВО.

Правом на бесплатный вход для своих детей-дошкольников воспользовались 376 человек. Льготные билеты в музеи приобретали также школьники и студенты (1 346 молодых людей), другие категории граждан.

Напомним, что в выходные и праздничные дни в музеях-усадьбах в составе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» и на событиях из праздничной афиши музея побывало 23 400 человек, что на четверть с лишним (25,44%) больше, чем в подобный же период прошлого года.