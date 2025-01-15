Культура

Гашение марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской. ФОТОРЕПОРТАЖ

В псковском Доме профсоюзов 15 января прошло памятное мероприятие, посвящённое 175-летию со дня рождения выдающегося математика и первой женщины-профессора в мире Софьи Ковалевской.

Центральным событием стало спецгашение памятной почтовой марки, выпущенной в честь этой знаменательной даты. Также состоялся круглый стол и презентация фильма об учёной, подготовленный в рамках проекта «Разговоры о важных», который реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подробнее о церемонии спецгашения памятной почтовой марки — в фоторепортаже Анны Тягуновой.