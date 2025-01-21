Культура

Бесплатный облепиховый чай получат все Татьяны в изборском музее 25 января

Фирменный облепиховый чай из «Блинной» музея-заповедника «Изборск» смогут бесплатно получить все Татьяны 25 января, в Татьянин день, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото: Изборский музей-заповедник

В День российского студенчества (Татьянин день) всех именинниц и студентов приглашают принять участие в насыщенной познавательной программе. Гостей ждёт экскурсия по выставке «Изборск – открытый город», фольклорная программа в аутентичных интерьерах усадьбы купца Шведова, сборная экскурсия по Изборской крепости и мастер-класс по изготовлению чехла для смартфона.

«Как призывает первая строчка старинного студенческого гимна Gaudeamus igitur – "Итак, будем веселиться!" До встречи в Изборске!» - добавили в музее.