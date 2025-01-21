Культура

С модами пушкинского времени познакомились воспитанники детской студии в «Михайловском»

С модами пушкинского времени познакомились воспитанники студии эстетического развития детей при Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в информационной службе музея со ссылкой на куратора проекта, методиста и музейного педагога, руководителя отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяну Тимошину.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское».

На субботнем занятии дети и сопровождавшие их взрослые узнали, как выглядели и из каких деталей мужские и дамские костюмы в первой трети XIX столетия, «заглянули» в дамские сумочки и узнали, как пользовались тростью мужчины, а ещё выучили несколько «слов» из таинственного «языка веера», перечислила куратор проекта.

«Обязательная, творческая часть этого «модного» занятия была посвящена созданию веера, — конкретизировала Татьяна Тимошина. — А после наши гости заглянули в “салон модистки“, примерили наряды и сделали фотографии на память».

Занятие про наряды щёголей пушкинских времён для студийцев провела опытный сотрудник «Михайловского», методист и педагог Надежда Шабловская. К работе в студии эстетического развития, особо подчеркнули в «Михайловском», руководитель проекта часто привлекает сотрудников разных служб и подразделений, тем более что многие из музейщиков, помимо специального, в качестве базового имеют ещё и высшее педагогическое образование.

В Пушкинском заповеднике также напомнили, что детские объединения, которые музей создаёт в стремлении хотя бы частично компенсировать утраченный советский опыт кружковой работы с дошкольниками и школьниками, в посёлке и в районе очень популярны. Сейчас, например, в Пушкинском заповеднике помимо студии эстетического развития (создана в 2017 году) активно и творчески работает театральная студия «Лукоморье», воспитанники которой осваивают азы сценического мастерства.