Светлана Мельникова: История — это, прежде всего, люди

В Псковском музее-заповеднике 27 января открылась первая выставка в рамках масштабной программы, приуроченной к 80-летию Победы, которая призвана показать войну через призму человеческих судеб. Генеральный директор музея Светлана Мельникова рассказала о значимости проекта и представила жизнь псковского архитектора-художника Ольги Аршакуни, чья судьба стала символом мужества и самоотверженности в тяжелейшие дни блокады Ленинграда.
«В Псковском музее-заповеднике есть стационарная экспозиция, посвященная этой великой теме – Великой Отечественной войне. И в этот особенный год, год 80-летия Величайшей Победы, мы решили, что будет логично и правильно расширить границы этой экспозиции», — рассказала она.
Светлана Мельникова отметила, что музей Великой Отечественной войны выходит за «привычные рамки восприятия».
«В течение этого года здесь будет пять тематических выставок, рассказывающих о войне, но в той степени, насколько мы сможем об этом рассказать. Вы прекрасно понимаете, что история – это не только события, а, прежде всего, люди», - подчеркнула она.
По словам директора, выставка будет посвящена различным аспектам войны.
Открытие первой выставки совпало с важной датой — 27 января, Днем полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков.
Она также подчеркнула, что судьба Ольги Аршакуни, пережившей блокаду Ленинграда, станет примером высочайшей человечности:
«Казалось бы, потеряв всё, мужа, единственного ребёнка, можно было впасть в отчаяние. А эти люди отдавали себя спасению русской культуры».
Выставка содержит уникальные материалы, в том числе и ранее неопубликованные воспоминания. «Здесь есть вещи, которые вы никогда ещё нигде не читали. Мы обязательно это будем публиковать», - заявила директор.
Светлана Мельникова заключила: «Это случай вдумчивой, неспешной выставки, куда нужно прийти, очень внимательно смотреть, очень внимательно читать документы и открывать для себя то, что, возможно, ещё в этой жизни вы не открыли и не поняли».