Культура

Светлана Мельникова: История — это, прежде всего, люди

В Псковском музее-заповеднике 27 января открылась первая выставка в рамках масштабной программы, приуроченной к 80-летию Победы, которая призвана показать войну через призму человеческих судеб. Генеральный директор музея Светлана Мельникова рассказала о значимости проекта и представила жизнь псковского архитектора-художника Ольги Аршакуни, чья судьба стала символом мужества и самоотверженности в тяжелейшие дни блокады Ленинграда.

«В Псковском музее-заповеднике есть стационарная экспозиция, посвященная этой великой теме – Великой Отечественной войне. И в этот особенный год, год 80-летия Величайшей Победы, мы решили, что будет логично и правильно расширить границы этой экспозиции», — рассказала она.

Светлана Мельникова отметила, что музей Великой Отечественной войны выходит за «привычные рамки восприятия».

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«В течение этого года здесь будет пять тематических выставок, рассказывающих о войне, но в той степени, насколько мы сможем об этом рассказать. Вы прекрасно понимаете, что история – это не только события, а, прежде всего, люди», - подчеркнула она.

По словам директора, выставка будет посвящена различным аспектам войны.

«Есть очень расхожее выражение – у войны не женское лицо. Это не так. У войны есть мужское лицо, у войны есть женское лицо, у войны есть детское лицо», — добавила Светлана Мельникова.

Открытие первой выставки совпало с важной датой — 27 января, Днем полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков.

«Сейчас мы рассказываем о женщине, которой выпала очень непростая судьба. Эта блокада высветила в людях то самое главное, что в них было. Кто-то просто не выдерживал, ломался. А были люди, которые наперекор всему выживали, спасали тех, кто рядом», — отметила Светлана Мельникова.

Она также подчеркнула, что судьба Ольги Аршакуни, пережившей блокаду Ленинграда, станет примером высочайшей человечности:

«Казалось бы, потеряв всё, мужа, единственного ребёнка, можно было впасть в отчаяние. А эти люди отдавали себя спасению русской культуры».

Выставка содержит уникальные материалы, в том числе и ранее неопубликованные воспоминания. «Здесь есть вещи, которые вы никогда ещё нигде не читали. Мы обязательно это будем публиковать», - заявила директор.

Светлана Мельникова заключила: «Это случай вдумчивой, неспешной выставки, куда нужно прийти, очень внимательно смотреть, очень внимательно читать документы и открывать для себя то, что, возможно, ещё в этой жизни вы не открыли и не поняли».