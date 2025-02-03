Культура

В «Михайловском» назвали победителей конкурса «Герои сказок Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» назвали победителей традиционного конкурса самодельных открыток «Герои сказок А .С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством».

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Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, члены жюри, в состав которого вошло два профессиональных художника, отметили высокое качество многих работ и тот факт, что некоторые авторы направили в адрес музея даже не по одной, а по несколько открыток, создав своего рода «серии» самодельных поздравительных карточек. Важно и то, что традиционно в одном конкурсе — разумеется, в разных его номинациях — вместе со своими воспитанниками, учащимися общеобразовательных и специализированных школ, участвовали и их учителя. Особенностью нынешней работы судейской коллегии стало и то, что открытки в номинации «Школьники», традиционно наиболее представительной, музейные педагоги и художники оценивали раздельно, в трёх подгруппах: рисунки учащихся общеобразовательных школ, рисунки воспитанников художественных школ, ДШИ и студий в возрасте от 7 до 12 лет и от 13 до 17 лет. Ряд призовых мест при этом всё равно пришлось поделить между несколькими участниками творческого соревнования.

Юлия Воронцова, Челябинск (II место в номинации «Профессионалы»). Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

Лучшими в своих номинациях, сообщили в «Михайловском», признаны Наталья Берсенева из города Талицы Свердловской области и Ирина Шаповалова из Вольска Саратовской области («Профессионалы»), Софья Миронова из Новосибирска («Взрослые»), кировчанин Димитрий Тараскин («Школьники»), ученицы Чертковской детской школы искусств в Ростовской области Дарья Гладырева и Анастасия Карамышкина (среди учащихся ДШИ и студий в возрасте до 12 лет), Ксения Викулова из Талицы и Ангелина Хренкова из Вольска (учащиеся ДШИ и студий в возрасте от 13 лет), а также сёстры Добрина и Рада Катковы из деревни Ашево Псковской области (номинация «Семейная). Полный список победителей — тех, чьи работы отмечены не только «золотом», но также «серебром» и «бронзой» музейного конкурса, можно найти на официальном сайте Государственного Пушкинского заповедника. Здесь же размещены репродукции открыток-победительниц.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» также напомнили, что лучшие рисунки станут основой специальной выставки в зале «Музейная почта». Не исключено, что открытки-победительницы будут использованы и в других временных и передвижных экспозициях, в прочих акциях, отметили в Пушкинском заповеднике.