Выставочный проект «Крепость» откроется 20 февраля в Изборске

Государственный музей-заповедник «Изборск» представляет выставочный проект «Крепость», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, бессмертному подвигу народа, мужеству, героизму и силе духа воинов, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике.

«Этой выставкой мы отдаем дань памяти тем, кто сокрушил врага и отстоял свободу и независимость нашей Родины. Выставка объединена высокой темой мужества, воинского подвига и преданности Родине, где форпост Русской земли Изборск – символ древности и вечности, крепости и величия, незыблемости веры и убеждений. Здесь, на Изборской земле, зарождались истоки российской государственности, духовного единства народа, совершались легендарные события общерусского значения с минувших времён до наших дней. Здесь, в Изборске, сами стены средневековой крепости вырастают до масштабов общенационального символа, живого свидетельства отваги и бесстрашия, стойкости, самопожертвования и любви к Отчизне, той истинной «крепости духа», без которой немыслима связь времен и поколений, невозможно само существование России как сильного суверенного государства на протяжении столетий мировой истории», - отметили в музее.