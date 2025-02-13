Ученики школы №12 получили книгу о Софье Ковалевской от музея-усадьбы

До -9 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 14 февраля

Выставка о Мелётовской стенописи откроется в Пскове на следующей неделе

Авиаработы с использованием БПЛА в Псковском районе будут проходить до октября

В 2024 году погибло наибольшее число журналистов за последние 30 лет

Концерт академического хора «Ещё не вечер» пройдет в псковской библиотеке

10 законопроектов о преобразовании районов в округа поступили в областное Собрание

За год Росалкогольтабакконтроль по СЗФО заблокировал 392 сайта с продажей алкоголя