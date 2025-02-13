Ученики школы №12 получили книгу о Софье Ковалевской от музея-усадьбы

В День дарения книги, 14 февраля, активным гостям Мемориального музея-усадьбы Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района предоставляется возможность получить в подарок книгу «Софья Ковалевская. Принцесса математики», написанную детской писательницей Диной Артемкиной, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.
Фотографии Мемориального музея-усадьбы Софьи Ковалевской
Ученики школы №12, обладатели подарка, приняли решение передать книгу в школьную библиотеку.
«Дети хотят дать возможность другим ученикам узнать больше о жизни и достижениях выдающейся женщины-учёного Софьи Ковалевской», - уточнили в музее.