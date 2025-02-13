Культура

Пушкинский фестиваль медиапроектов анонсировала потомок поэта на музейных чтениях памяти Гейченко в «Михайловском»

Елена Сабурова, потомок А. С. Пушкина по линии его старшего сына Александра, руководитель попечительского совета Ассоциации «Содружество образовательных организаций имени А. С. Пушкина и педагогов» в ходе XXVIII Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко рассказала о деятельности организации, её достижениях в завершившемся, юбилейном 2024-м и о проектах и планах на 2025 год.

Кирилл Нестерик. Портрет А. С. Пушкина (2020). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Среди таких проектов, к примеру, фестиваль медиапроектов «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы», который откроется уже в ближайшее время. Он призван выявить и поддержать талантливых детей и молодёжь, склонных к журналистскому творчеству, помочь им сформировать активную гражданскую позицию, дать возможность публично себя выразить.

Елена Сабурова пригласила всех желающих присоединиться к работе ассоциации, чья главная задача — содействовать воспитанию школьников в пушкинском ключе. «Путь к поэту — это путь к себе самому, — убеждена Елена Сабурова. — Я считаю, что в наши дни главное — помочь ребёнку понять его самоценность, его уникальность, помочь каждому из наших воспитанников найти свой внутренний путь и путь к творцу. Я думаю, что путь поэта Александра Пушкина именно таким и был».

Напомним, что работа XXVIII Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко «…Метелям не задуть свечу» рассчитана на два дня, 14 и 15 февраля. Материалы конференции, по традиции, планируются к публикации в одном из ближайших выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».