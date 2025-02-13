Культура

«Сном о Ганнибале» откроют Февральские чтения памяти Гейченко в Пушкинском заповеднике

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завтра, 15 февраля, начнут свою работу XXVIII Февральские музейные чтения памяти С. С. Гейченко, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике.

Бюст С. С. Гейченко работы Юрия Злоти (2024). Из фондов «Михайловского»

Конференцию, открывающую музейную научную программу 2025 года, назвали «…Метелям не задуть свечу» — по строке из известного стихотворения поэта-фронтовика Давида Самойлова «Пусть нас увидят без возни...». Кроме того, именно разговором о творчестве этого поэта — одного из крупнейших в ХХ веке — в заповеднике планируют начать основную программу чтений. Любовь Козмина, кандидат филологических наук, хранитель музея–усадьбы «Петровское» в составе Пушкинского заповедника, посвятит своё выступление поэме Давида Самойлова «Сон о Ганнибале» — поэтической фантазии о предке поэта из цикла «Навеяно Пушкиным».

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В музее уточнили, что в итоговую программу конференции включено 18 докладов и сообщений, подготовленных исследователями культуры и искусства, сотрудниками музеев, библиотек, образовательных учреждений, другими специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской области. Наш регион в программе представляют исследователи из Пскова, Пушкинских Гор, Опочки, Великих Лук.

В «Михайловском» особо отметили, что с сообщением «А. С. Пушкин — путеводная звезда русской культуры в образовательных организациях в юбилейный год» ожидают Елену Сабурову, главного библиотекаря московской библиотеки имени А. С. Грибоедова», руководителя попечительского совета «Содружества образовательных организаций имени А. С. Пушкина и педагогов», потомка поэта по линии его старшего сына Александра.

Полная программа XXVIII Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко «…Метелям не задуть свечу» опубликована на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». В заповеднике также напомнили, что материалы конференции, по традиции, планируются к публикации в одном из ближайших выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».

Важно, что участвовать в работе чтений в качестве слушателя, с правом голоса в ходе обсуждения услышанного, можно совершенно свободно, без каких-либо предварительных согласований с их организаторами.

В музее также добавили, что помимо пленарных заседаний 15 и 16 февраля (научно-культурный центр музея, начало в 09.45 и 09.30, соответственно) участников и гостей конференции приглашают присоединиться к литии на могилах Л. Д. и С. С. Гейченко на Ворониче. Служба намечена на 15 февраля, начнут её в 15.00. Кроме того, докладчики и слушатели чтений станут первыми посетителями выставки «Книжная обложка в творчестве художников объединения «Мир искусства».