Культура

Бесплатный мастер-класс по работе с глиной состоится в псковской библиотеке

Бесплатный мастер-класс по работе с глиной состоится 15 февраля в Псковской областной универсальной научной библиотеке им. В. Я. Курбатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Организаторы выставки скульптур «Новая Земля», которая открыта для посещения до 22 февраля, подготовили бесплатный мастер-класс по работе с глиной для гостей библиотеки.

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Посетители смогут создать собственные произведения искусства под руководством опытного мастера-керамиста Елены Макаровой уже 15 февраля. Начало мероприятия в 14:00.