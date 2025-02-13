Культура

Организаторы чтений памяти Гейченко в «Михайловском»: первый день конференции оказался чрезвычайно плодотворным

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завершился первый день XXVIII Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко «…Метелям не задуть свечу» — конференции, открывающей научную программу музея в 2025 году.

Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в первый день чтений их участники и гости возложили цветы к памятнику «Музейщикам Пушкиногорья», познакомились с рядом выставок, работающих в научно-культурном центре «Михайловского», а на пленарном заседании прослушали и обсудили семь докладов и сообщений из заявленной программы.

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Кроме того, сегодня они побывали на городище Воронич у могил Л. Д. и С. С. Гейченко, где присоединились к заупокойной службе по легендарному хранителю и другим музейщикам, которых уже нет с нами, а также в музее-усадьбе «Тригорское» на специально организованной для них экскурсии.

Завтра чтения продолжат свою работу, сообщили в Пушкинском заповеднике.