Посвященная 80-летию Победы выставка «Крепость» открылась в Изборске

Посвященная 80-летию Победы выставка «Крепость» открылась сегодня, 20 февраля, в выставочном зале музея-заповедника «Изборск», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН
На выставке представлены произведения современных художников России – Андрея Базанова, Фрола Иванова, Алексея Крюкова, Максима Фаюстова, Дениса Молодкина, Евгения Емельянова, Ивана Фурсова; картины и документы из собраний Белгородского государственного художественного музея и Витебского областного краеведческого музея.
С приветственным словом выступила директор музей-заповедника «Изборск», член Российского военно-исторического общества Наталия Дубровская.
Отметим, что выставка «Крепость» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и объединена высокой темой мужества, воинского подвига и преданности Родине, где форпост Русской земли Изборск – символ древности и вечности, крепости и величия, незыблемости веры и убеждений.
Это межмузейный проект, в котором принимают участие Белгородский государственный художественный музей и Витебский областной краеведческий музей. Основу фондов Белгородского музея составляют произведения отечественного изобразительного искусства ХХ века, преимущественно – советского периода. Витебский областной краеведческий музей – один из старейших на территории Республики Беларусь, большая часть музейного фонда которого бесследно исчезла в годы оккупации. Для выставки «Крепость» партнеры проекта представили живописные работы, отражающие темы трагедии военных лет и радости Победы.
Выставочный проект проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Славянского форума искусств «Золотой Витязь».