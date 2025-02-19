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Культура

Посвященная 80-летию Победы выставка «Крепость» открылась в Изборске

20.02.2025 14:27|ПсковКомментариев: 0

Посвященная 80-летию Победы выставка «Крепость» открылась сегодня, 20 февраля, в выставочном зале музея-заповедника «Изборск», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.  

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

На выставке представлены произведения современных художников России – Андрея Базанова, Фрола Иванова, Алексея Крюкова, Максима Фаюстова, Дениса Молодкина, Евгения Емельянова, Ивана Фурсова; картины и документы из собраний Белгородского государственного художественного музея и Витебского областного краеведческого музея.

С приветственным словом выступила директор музей-заповедника «Изборск», член Российского военно-исторического общества Наталия Дубровская. 

«Мы открываем, наверное, самую главную выставку этого года - выставочный проект "Крепость", посвященный 80-летию нашей Великой Победы. Почему здесь? Почему в Изборске? Потому что Изборская крепость – это сила и мужество, совесть и граница. Это рубеж, который всегда стоял на страже нашей веры и русской цивилизации. И именно здесь начало всех наших побед. И нашей Великой Победы. Этот проект готовило очень много людей. Они сегодня будут выступать, кто смог приехать. Мне хочется, прежде всего, поблагодарить своих коллег - Витебский областной академический музей и Белгородскую картинную галерею. Поблагодарить тех современных художников, кто дал сюда свои работы. И очень я благодарна за поддержку нашему главе района Зайцеву Валерию Андреевичу», - подчеркнула Наталия Дубровская.
 

Отметим, что выставка «Крепость» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и объединена высокой темой мужества, воинского подвига и преданности Родине, где форпост Русской земли Изборск – символ древности и вечности, крепости и величия, незыблемости веры и убеждений. 

 

Это межмузейный проект, в котором принимают участие Белгородский государственный художественный музей и Витебский областной краеведческий музей. Основу фондов Белгородского музея составляют произведения отечественного изобразительного искусства ХХ века, преимущественно – советского периода. Витебский областной краеведческий музей – один из старейших на территории Республики Беларусь, большая часть музейного фонда которого бесследно исчезла в годы оккупации. Для выставки «Крепость» партнеры проекта представили живописные работы, отражающие темы трагедии военных лет и радости Победы. 

Выставочный проект проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Славянского форума искусств «Золотой Витязь».

Теги: #Изборск
Источник: Псковская Лента Новостей
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