Культура

Очень удачно получилось — Михаил Ведерников о новом пространстве в центре Пскова

Обновленное пространство в здании историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева в Пскове, которое открылось 20 февраля, будет интересно и псковичам, и туристам. Такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который принял участие в открытии библиотеки вместе с полномочным представителем президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я считаю, очень удачно получилось. Здесь есть и традиционные библиотечные пространства, и современные. Это будет место, которое не надоест. Наши туристы и жители, думаю, будут выбирать это пространство как первую точку свое маршрута», - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, библиотеку торжественно открыли в здании бывшего кинотеатра «Октябрь». Здесь установлено интерактивное оборудование и система «Умный дом». Есть несколько мультимедийных пространств, где воспроизводятся отснятые сюжеты об истории Псковского края.

В торжественной церемонии открытия также приняли участие заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова.