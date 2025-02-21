Культура

Великолучане и псковичи первыми попробуют масленичные блины в пушкинском Бугрово

Первыми гостями масленичных гуляний на мельничном подворье в деревне Бугрово уже завтра, 22 февраля, станут туристические группы из Пскова и Великих Лук, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», в состав которого входит музей «Водяная мельница в деревне Бугрово». Фольклорную интерактивную программу «Масляница-гуляница» в музее будут «играть» в предстоящие выходные, 22 и 23 февраля, и далее, с 26 февраля до 2 марта включительно.

Фото: музей-заповедник «Михайловское» (2024).

Сценарий этой игровой фольклорной программы, равно как и других программ из проекта «Праздники народного календаря», в музее постоянно и весьма существенно обновляют. Как рассказала руководитель отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника Ирина Егорова, специально к праздникам этого года участники музейного фольклорного коллектива «Пушкинская деревня» специально разучили старинные псковские песни, как то: «На улице дождь и мороз» (записана в деревне Островицы Гдовского района), «Выходи, Иван, на горку» (деревня Захарово Великолукского района), «А мы масленицу дожидали» (деревня Костелово Себежского района), «Не одна в поле дороженька» (деревня Киршино Печорского района). В музее напомнили, что над этнографическим материалами с самодеятельными исполнителями — «бугровскими девками» — постоянно работает высококлассный специалист, этономузыковед, кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Ирина Попова. «Очень часто Ирина Борисовна и сама участвует в наших бугровских гуляниях, наряду с музейщиками изображая пушкинскую крестьянку», — рассказали в музее.

Включили в новую программу и не исполнявшуюся ранее музейными «артистами» сказку, записанную в Новосокольниках, и даже целый фрагмент масленичного обряда, зафиксированный этнографами в Пустошкинском районе Псковской области.

Полное расписание сеансов пушкинской Масленицы для индивидуальных посетителей и для организованных групп, а также другие полезные для её потенциальных участников подробности можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника «Михайловское». В музее особо оговорили, что музейное мельничное подворье в Бугрово может принять не более сорока гостей одновременно. Поэтому всем, кто хотел бы отпраздновать Масленицу в заповеднике, настоятельно советуют заранее «записаться на праздник» по телефонам 8(81146) 2-23-21, 2-18-15 в дни и часы работы учреждения.