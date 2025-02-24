«Занимательная археология»: Псков до Пскова. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию познавательного проекта радио «ПЛН FM» (102.6 FM) «Занимательная археология», очередной выпуск вышел 26 февраля.
Мы привыкли, благодаря летописным сообщениям, говорить о существовании Пскова со времен княгини Ольги. А когда появились первые люди на территории современного города? Какие следы они оставили? Кто жил в Пскове до того как он стал Псковом? Об этом сегодня доступно и нескучно рассказал автор и ведущий проекта, известный псковский археолог Александр Михайлов.
«Занимательная археология» - это программа об особенностях археологии Псковской земли, о тайнах, которые хранит земля древней Псковщины, о буднях археологов и удивительных открытиях.