Культура

Арт-терапию для будущих мам организовали в псковском музее в преддверии 8 Марта

Сборную экскурсию по выставке японской гравюры XVIII–XIX веков «Картины изменчивого мира. "Эпоха Эдо" в России и Пскове» провели во Дворе Постникова в Пскове для беременных женщин 7 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие было посвящено Международному женскому дню и освещало тему японской культуры, роль женщин и матерей в ней.

После экскурсионной части гостей ждала интерактивная часть - арт-терапия «Свет во мне» от психолога-терапевта, перинатального психолога Ольги Гущиной.

«Свет во мне. Как он выглядит и как я выгляжу изнутри? Свет есть всегда, и какого он цвета, мы сейчас определимся», - рассказала, Ольга Гущина, открывая арт-терапию.

Встречу в музее завершали чаепитие с японскими сладостями, создание картин своими руками и приятные беседы.

Напомним, выставка японской гравюры XVIII–XIX веков «Картины изменчивого мира. "Эпоха Эдо" в России и Пскове» открылась в Псковском музее-заповеднике 29 ноября. Более ста подлинных гравюр из частного собрания демонстрируют загадочный мир Японии этого времени. На выставке представлены работы таких знаменитых мастеров как Окумура Масанобу, Тории Киёмицу, Судзуки Харунобу, Исода Корюсай, Утагава Кунисада I и Утагава Куниёси. В экспозиции также будут показаны гравюры подлинных гениев Укиё-э – Китагава Утамаро, Утагава Хиросигэ, Кацусика Хокусай, чьи работы одними из первых становятся известными в Европе после открытия Японии в 1868 году.