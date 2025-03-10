Культура

Окна заменили в двух учреждениях культуры Псковского района

В Доме культуры деревни Спасовщина Середкинской волости, а также в Культурно-историческом центре села Карамышево Карамышевской волости произведена замена окон, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram-канал

Наталья Федорова отметила, что этот шаг направлен на улучшение условий работы сотрудников, комфорт гостей и повышение энергоэффективности зданий.

«Отмечу, в рамках требований безопасности, в КИЦ Карамышево в ближайшее время также на окна установят решетки для обеспечения сохранности экспонатов», — рассказала глава района.

Кроме того, в деревне Черёхе Ядровской волости продолжается работа по расширению досугового отделения. Наталья Федорова отметила, что в прошлом году была открыта первая очередь — новое помещение, где местные жители могут собираться, общаться и проводить свободное время.

«Переходим к следующему этапу: подрядчик приступил к ремонту еще одного помещения. Таким образом, площадь досугового отделения расширится, что откроет больше возможностей для организации культурного досуга местных жителей», - заключила глава района.