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Сын ветерана передал музею-заповеднику «Изборск» ценные материалы из семейного архива

13.03.2025 16:10|ПсковКомментариев: 0

Государственный музей-заповедник «Изборск» получил в дар ценные материалы из семейного архива ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного тренера РФ и почетного гражданина Санкт-Петербурга Михаила Боброва (1923–2018). Сын героя-фронтовика передал музею фотографии, боевые награды и личные документы отца, включая выписку о рождении, наградные удостоверения и программку исторического концерта 1942 года в Ленинградской филармонии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

Событие стало сюжетом программы общественного телевидения России «Большая страна».

Новые музейные экспонаты можно увидеть в отдельной витрине выставки «Крепость», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. На выставке представлены фотографии и боевые награды Михаила Боброва, его личные документы: выпись о рождении, наградные удостоверения, увольнительная записка, программка концерта 1942 года симфонического оркестра, исполнявшего в Большом зале Ленинградской филармонии Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича, другие документы.

 
 

Михаил Бобров начал свой боевой путь на Псковской земле, а зимой 1941-42 годов участвовал в маскировке высотных доминант Ленинграда – Исаакиевского, Петропавловского, Никольского соборов, Адмиралтейства, Инженерного замка, что лишило артиллерию врага ориентиров и сохранило не только архитектурные памятники города на Неве, но и жизни десятков тысяч ленинградцев. В качестве военного альпиниста лейтенант Бобров участвовал в особо секретных операциях советского командования при обороне Ленинграда, Москвы и Северного Кавказа.

Переданные экспонаты теперь представлены в экспозиции выставки «Крепость», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Посетители могут ознакомиться с произведениями искусства из собраний музеев и картинами современных российских художников.

Выставка открыта для посещения по адресу: улица Печорская, дом 37, выставочный зал.

Источник: Псковская Лента Новостей
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