Культура

Выставочное пространство в обновленном здании «Октября» в Пскове запустят в апреле

Выставочное пространство в обновленном здании краеведческой библиотеки имени Ивана Василева в Пскове планируют запустить в апреле, сообщил директор строительной компании «Развитие» Богдан Васильев в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«На данный момент есть небольшие нюансы в части передачи документации непосредственно заказчику, тем не менее это уже не мешает пользоваться объектом. Библиотека уже функционирует, работает в штатном режиме», - сказал Богдан Васильев. Напомним, торжественное открытие библиотеки в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» прошло в Пскове 20 февраля.

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Гость студии отметил, что проект состоит из двух частей: библиотеки и выставочного пространства.

«Выставочное пространство планируется к запуску ориентировочно на апрель. Сейчас библиотека формирует штат. И с апреля они намерены планово выходить на режим работы именно для туристов», - добавил Богдан Васильев. Напомним, в здании будет работать туристский информационный центр.

Ранее сообщалось, что в воскресный «Арт-день» в библиотеке имени Ивана Василёва открылись три выставки.