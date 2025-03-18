Культура

Псковские лицеисты примерили на себя роли музейщиков из Пушкинского заповедника

В честь дня рождения Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 18 марта, специалисты из псковского представительства музея в областном центре провели встречу-игру с 8-классниками из псковского Социально-экономического лицея №21 имени героя России С. В. Самойлова. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, местом встречи стала библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское» и библиотека «Родник»

Работники отдела музейного проектирования и координации рассказали ребятам — а всего в библиотеку пришло 26 школьников — о «Михайловском». В частности, речь шла о том, чем занимаются сотрудники разных подразделений Пушкинского заповедника: какие обязанности у хранителей, у садово-парковой службы, у научных работников. Затем подростков разделили на три команды и предложили им сыграть в интеллектуальное лото, используя как новую для них информацию, так и то, что они уже знали о музее и о Пушкине до сегодняшнего дня.

Под конец встречи школьников пригласили почаще приезжать в «Михайловское», подсказав, какие экскурсии, выставки и музейные программы можно посетить за государственный счёт, воспользовавшись «Пушкинской картой».

Напомним, что день рождения Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» — годовщину создания Государственного заповедника «Пушкинский уголок» (Постановление Совета народных комиссаров от 17 марта 1922 года, протокол № 849) — отмечали и в Святогорье. Здесь, в научно-культурном центре музея, накануне памятной даты провели традиционное награждение лучших работников года и праздничный концерт.