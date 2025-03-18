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Культура

Учитель истории из Пскова: На примере Татищева можно научить детей любить Родину

20.03.2025 09:30|ПсковКомментариев: 0

Пример Василия Татищева, который стал героем очередной серии проекта «Разговоры о важных», показывает школьникам образец деятельной любви к Родине. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразила Анна Морозова, учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории псковской гимназии №29.

«Очень важно рассказывать подрастающему поколению о таких выдающихся земляках, - уверена педагог. - Татищев считал, что каждый должен приносить пользу своему Отечеству и делать посильный вклад в его развитие. На примере его деятельности можно научить детей любить Родину и жить не только ради собственного удовольствия, но и с пользой для общества».

Анна Морозова отметила, что значимость работы Василия Татищева для современников заключалась в его незаменимом вкладе в развитие отечественной историографии, а также в становление вспомогательных исторических дисциплин. Педагог сделала акцент на огромной работе по сбору источников для написания «Истории Российской», главного труда в наследии Василия Татищева.

«Проект «Разговоры о важных», безусловно, очень полезен и важен, поскольку он способствует популяризации исторического наследия Псковской земли. Биографии наших выдающихся земляков – пример беззаветного служения Отечеству, уважения и любви к Родине», - добавила Анна Морозова.

По проекту «Разговоры о важных», поддержанному Президентским фондом культурных инициатив, вышли видеофильм, радиопрограмма и публицистическая статья, посвященные Василию Татищеву – историку, лингвисту, географу, филологу, писателю, математику, геодезисту, металлургу, этнографу, палеонтологу, дипломату, военному и государственному деятелю, зачинателю профессионального технического образования, основателю Екатеринбурга, Перми и Тольятти.

Команда проекта рассказывает аудитории о псковичах-созидателях, внесших большой вклад в развитие страны. Ранее уже вышли серии о математике Софье Ковалевской, государственном деятеле Афанасии Ордине-Нащокине, коллекционере Федоре Плюшкине, моряках-первопроходцах братьях Лаптевых. На очереди истории старца Филофея, Глеба Травина, Льва Зильбера, Исаака Кикоина и Владимира Брадиса.

Источник: Псковская Лента Новостей
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