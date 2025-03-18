Культура

Экусркусионную программу «Маршрутами Победы!» подготовил псковский музей

Методический отдел Псковского музея представил новую экскурсионную программу «Маршрутами Победы!». Экскурсия рассказывает об участниках и событиях Великой Отечественной войны с посещением памятников и мемориалов комплекса памятников ратной славы на Площади Победы в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Сегодня для гидов музея было проведено методическое занятие.

«Наша экскурсия посвящена 80-летию Великой Победы над фашизмом, героическому подвигу всего советского народа на фронтах и в тылу. Тем героям, чья память увековечена в монументах, и простым людям и воинам, без каждодневного труда которых Победа была бы невозможна», - отметили в музее.

Во время экскурсии участники посетят мемориал в память о партизанах Псковщины, стелу «Город воинской славы», мемориальный комплекс – Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата, аллею Героев Советского Союза, боевой танк Т-34 на берегу Великой с рассказом о форсировании реки и освобождении Пскова 23 июля 1944 года, памятный знак на площади Героев-десантников.

Экскурсия рассчитана на учащихся разных возрастов и будет востребована в дни празднования Великой Победы.