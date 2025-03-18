Культура

Музейщики из «Михайловского» и «Дома Языковых» обсудили новые юбилейные планы

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и Литературный музей «Дом Языковых» (филиал Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова) провели телемост «Итоги пушкинского юбилейного года в литературных музеях».

Участники круглого стола из «Михайловского»: Елена Михайлова и Эдуард Узенёв. Фото: Пушкинский заповедник.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», интернет-встречу организовали на базе виртуального представительства Пушкинского Заповедника в «Доме Языковых» в формате круглого стола.

С приветственным словом к участникам телемоста обратилась заместитель директора Пушкинского Заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе Елена Михайлова. Она особо отметила масштаб и яркость событий минувшего юбилейного пушкинского года и напомнила о других, значимых для обоих музеев датах: 200-летии михайловской ссылки поэта, 200-летии ряда произведений Пушкина, написанных в псковском родовом имении, а также о грядущем 200-летии приезда Николая Языкова в Тригорское в 2026 году. Учёный секретарь музея-заповедника Эдуард Узенёв и исполняющая обязанности заведующего Литературным музеем «Дом Языковых» Дарья Козловская поделились опытом своих наиболее, на их взгляд, удачных проектов и обсудили планы на ближайшее будущее.

Напомним, что виртуальное представительство Пушкинского заповедника на базе «Дома Языковых» в Ульяновской области было образовано чуть более шести лет назад, осенью 2018 года, и с тех пор активно работает. Ульяновцы уже побывали более чем на двадцати лекциях из «Михайловского», а телемосты, соединяющие два музея, стали доброй традицией. Так, специалисты из двух регионов в подобном формате уже обсуждали такие темы, как «Интерактивная составляющая в работе современного музея», «Наследие Николая Языкова. Взгляд из Пушкиногорья», «Классическая литература и современность в работе литературных музеев». Или: «Экспозиционно-выставочная работа в литературном музее», когда одним из центральных моментов круглого стола стало обсуждение готовящейся экспозиции в «Доме Языковых» с разделом, посвящённым А.С. Пушкину и его пребыванию в Симбирской губернии в сентябре 1833 года.