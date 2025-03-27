Культура

Памятник князю Довмонту в Пскове установят на перекрестке улицы Леона Поземского и Советской набережной

Памятник князю Довмонту-Тимофею установят в Пскове, такое решение приняли депутаты на очередной 34-й сессии Псковской городской Думы 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Памятник предполагается установить на участке, расположенном между улицей Леона Поземского и Советской набережной и ограниченном домами №38 и №44.

В числе инициаторов его установки — краеведческое сообщество города Пскова.

Изготовление и установка будут осуществляться за внебюджетные средства.

«За» проголосовали 23 депутата из 23 присутствующих.