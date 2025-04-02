Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Креативная экономика Как начать свое дело?
Кампуса Не будет
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Весенние запреты В Псковской области
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Наталия Родионова О работе в профсоюзе
 
 
 
ещё Культура 02.04.2025 15:311 Крепость не сдается: реставрация главной достопримечательности Порхова продолжится в этом году 10.04.2025 12:300 Для нас самое важное — человек культуры: о чём говорили в Пскове на встрече библиотекарей 10.04.2025 12:110 Межрегиональные Александро-Невские юношеские чтения стартуют в бибилотеке имени Каверина 10.04.2025 11:460 В Пскове проходит встреча-дискуссия «Открытая книга, или Библиотека на стыке миров» 10.04.2025 07:300 В Госдуме предложили учредить День отечественной истории 09.04.2025 22:030 Михаил Ведерников провёл встречу с Кареном Шахназаровым
 
 
 
Самое популярное 08.04.2025 18:0516 SHOT: Ректор ПсковГУ жила в одном из самых дорогих отелей города и успела купить две квартиры в Москве 08.04.2025 18:083 Ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана сотрудниками правоохранительных органов 08.04.2025 18:277 Опубликовано видео задержания ректора ПсковГУ Натальи Ильиной 08.04.2025 21:387 Сергей Вертешев: Задержание ректора Натальи Ильиной сильно подорвет авторитет ПсковГУ 03.04.2025 13:182 Интерактив: «Неяснострой» на Свердлова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

В Пскове проходит встреча-дискуссия «Открытая книга, или Библиотека на стыке миров»

10.04.2025 11:46|ПсковКомментариев: 0

Встреча-дискуссия «Открытая книга, или Библиотека на стыке миров», организованная совместно с Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М. И. Рудомино, проходит в псковской библиотеке имени Валентина Курбатова 10 апреля. Мероприятие прошло накануне XX Международного книжного форума «Русский Запад» и стало продолжением сотрудничества двух библиотек, объединённых партнёрскими отношениями, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Встреча стала площадкой для обсуждения подходов к позиционированию библиотек в мировом, российском и локальном контексте. Тематика встречи охватывала как современные вызовы, с которыми сталкиваются библиотеки, так и вопросы сохранения исторического и культурного наследия. В этом году особое внимание было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и ее роли в формировании библиотечной и общественной памяти.

«Очень приятно, что такие встречи уже давно стали доброй традицией, и не только для нашего региона. Мы снова собираемся на благословенной Псковской земле, которая всегда была форпостом России. Псковичи с честью и достоинством не только всегда защищали рубежи страны, но и бережно создавали и хранили богатейшее культурное и духовное наследие. Сегодня библиотеки переживают второе рождение – это настоящие центры нравственного, патриотического, духовного воспитания и творческой инициативы. Один из ярких примеров – модельные библиотеки, которые открываются по всей стране как современные и актуальные пространства. География участников расширяется: сегодня с нами коллеги из Архангельска, Ставропольского края, Республики Коми, Луганской Народной Республики. Уверена, что наш диалог станет импульсом для новых проектов и идей», – приветствуя участников встречи, отметила врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова.
 

Модератором встречи выступил Мигель Паласио — доктор теологии (ThD), заместитель генерального директора Библиотеки иностранной литературы по межрегиональному и международному сотрудничеству, член правления Российской библиотечной ассоциации, руководитель Ассоциации «Святыни неразделенного христианства».

В дискуссии приняли участие генеральный директор библиотеки имени В. Я. Курбатова Лариса Егорова, руководитель комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова, заведующая Черским сельским филиалом Палкинской централизованной библиотечной системы Алевтина Ушкачёва, первый заместитель директора Централизованной библиотечной системы города Пскова Людмила Слабченко, начальник Опочецкого районного центра культуры Ирина Жовнерик, директор Дедовичской центральной районной библиотеки Юлия Павлюк, заместитель директора Центральной районной модельной библиотеки – структурного подразделения Печорской центральной районной библиотеки Оксана Стеблина.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли создать в РФ институт уполномоченного по защите животных?
В опросе приняло участие 222 человека
10.04.2025, 13:270 Фура загорелась во время движения на улице Чудской в Пскове 10.04.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Скандал с ректором ПсковГУ — репутационные потери или «окно возможностей»? 10.04.2025, 13:000 ГД рассмотрит законопроект о недействительности брачных договоров 10.04.2025, 12:560 Условия содержания запертых в псковской квартире десятков кошек проверит полиция
10.04.2025, 12:480 Курсант из Пскова получила премию имени Петра Мищенкова 10.04.2025, 12:390 Интерактив: (Не)живая ограда 10.04.2025, 12:360 Домашний футбольный матч Второй лиги проведет «Луки-Энергия» 12 апреля 10.04.2025, 12:300 Для нас самое важное — человек культуры: о чём говорили в Пскове на встрече библиотекарей
10.04.2025, 12:200 Кражу из строительного магазина предотвратили сотрудники псковской Росгвардии 10.04.2025, 12:150 «Дневной дозор»: Как навести порядок в сфере обращения с животными в России? 10.04.2025, 12:140 Общий субботник в Псковском районе перенесён на 15 апреля 10.04.2025, 12:110 Межрегиональные Александро-Невские юношеские чтения стартуют в бибилотеке имени Каверина
10.04.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Алексеем Форшем 10.04.2025, 12:010 Коммунальные службы оперативно начали работы по очистке тротуаров в Великих Луках 10.04.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 10 апреля 10.04.2025, 11:570 Псковичи оценили потенциал ИИ в выполнении рабочих задач на 29% — опрос
10.04.2025, 11:540 «Три мудреца»: Скандал с ректором ПсковГУ — репутационные потери или «окно возможностей»? 10.04.2025, 11:510 Приняты работы по капремонту крыши в многоквартирном доме в псковской деревне Соловьи 10.04.2025, 11:460 В Пскове проходит встреча-дискуссия «Открытая книга, или Библиотека на стыке миров» 10.04.2025, 11:360 В Доме Седельщикова в Пскове хотят открыть новый офис конструкторского бюро «Раскат»
10.04.2025, 11:250 Рассмотрение апелляции на приговор экс-замглавы администрации Пскова Грацкому отложено до 25 апреля 10.04.2025, 11:150 В Пскове 26% мужчин готовы уйти в декрет вместо жены – опрос 10.04.2025, 11:050 «Зверьё моё»: Псевдоприюты в жилых помещениях. ВИДЕО 10.04.2025, 10:510 Петербуржец на внедорожнике травмировал пассажирку «Лансера» на Октябрьской площади в Пскове
10.04.2025, 10:510 Кравцов рассказал о планах по созданию платформы для учителей 10.04.2025, 10:390 Второй форум старшеклассников «Голос молодежи» стартовал в Пскове  10.04.2025, 10:210 Утреннее ДТП на улице Инженерной в Пскове попало на видео 10.04.2025, 10:120 У жителей Псковской области на 60% выросло желание сменить работу этой весной
10.04.2025, 10:010 Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали отмену ограничений по учету ухода за ребенком в страховой стаж 10.04.2025, 10:005 Закономерный итог эпохи Ильиной 10.04.2025, 09:470 Утреннее ДТП затруднило движение на улице Инженерной в Пскове 10.04.2025, 09:450 «Гайд-парк»: Алексей Форш о депутатской работе и кураторстве Центра МКД и ТОС
10.04.2025, 09:380 Сруб и хозпостройка горели в пустошкинской деревне Коськово 10.04.2025, 09:310 Минобрнауки оказывает поддержку следствию после задержания ректора ПсковГУ 10.04.2025, 09:300 Пскович забросил сотую шайбу в НХЛ 10.04.2025, 09:150 Первенство СЗФО по футболу среди девушек и смешанных команд пройдет в Пскове с 12 мая
10.04.2025, 09:001 Против замначальника ГИБДД Псковской области возбуждено уголовное дело за превышение полномочий 10.04.2025, 08:400 Действующие ипотечные программы в России планируют сохранить 10.04.2025, 08:200 Законопроект о локализации такси вернут на доработку 10.04.2025, 08:000 В России на 24% уменьшилось количество новых стройпроектов
10.04.2025, 07:572 Ректор ПсковГУ Наталья Ильина проживала в люксовом номере отеля 10.04.2025, 07:300 В Госдуме предложили учредить День отечественной истории 10.04.2025, 07:000 День братьев и сестер отмечают 10 апреля 09.04.2025, 23:010 Ректор ПсковГУ Наталья Ильина вступила в преступный сговор с лаборантом
09.04.2025, 22:030 Михаил Ведерников провёл встречу с Кареном Шахназаровым 09.04.2025, 22:020 Наталью Ильину обвиняют в присвоении 10 млн рублей 09.04.2025, 21:590 Психотерапевт рассказал о негативных последствиях синдрома отличника 09.04.2025, 21:462 Ректора ПсковГУ Наталью Ильину арестовали на два месяца
09.04.2025, 21:381 Искусствовед Тамара Шулакова о «деле Натальи Ильиной»: За державу и за науку обидно 09.04.2025, 21:250 Цели нового рауда переговоров делегаций России и США назвали в Госдуме 09.04.2025, 21:190 Почти миллион рублей возместила организация за причинение вреда сельскохозяйственным почвам Псковской области 09.04.2025, 20:401 Фотофакт: здание снесли у Храма Жён-Мироносиц в Пскове
09.04.2025, 20:200 27 человек обратились на личном приёме к сенатору Псковской области Алексею Наумцу 09.04.2025, 20:000 Михаил Ведерников подписал соглашение об организации профессиональной переподготовки участников СВО с РАНХиГС 09.04.2025, 19:400 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 10 апреля 09.04.2025, 19:200 Дмитрий Белюков принял участие в конференции «Олимпийское образование в системе межкультурного взаимодействия»
09.04.2025, 19:071 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о борьбе за суверенитет российской культуры 09.04.2025, 19:030 О новых схемах дистанционного мошенничества рассказали в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 09.04.2025, 19:000 Санатории Псковской области заработали 140 миллионов рублей с начала года 09.04.2025, 18:590 20-летняя «медсестра» обворовывала российских пенсионерок вместе с подельником
09.04.2025, 18:480 Сергей Вострецов: Освобождение от НДФЛ — это признание значимости вклада матерей в развитие страны 09.04.2025, 18:390 Псковский театр драмы опубликовал афишу на июнь и июль 2025 года 09.04.2025, 18:370 «Зверьё моё»: Псевдоприюты в жилых помещениях 09.04.2025, 18:360 В Пскове ведется работа по предупреждению случаев мошенничества в отношении ветеранов 
09.04.2025, 18:230 Карен Шахназаров: Думать только об успехе — самый верный путь его не получить 09.04.2025, 18:200 Псковскую областную «Федерацию-ММА» признали лучшей в СЗФО 09.04.2025, 18:120 «Дом Советов»: Игорь Дитрих об итогах 43-ей сессии областного Собрания и работе Парламентской ассоциации Северо-Запада. ВИДЕО 09.04.2025, 18:110 Псковичи через QR-коды могут оставить отзывы об объектах нацпроектов
09.04.2025, 18:012 Виктор Антонов о задержании ректора ПсковГУ: Такая слава авторитета не прибавит 09.04.2025, 17:550 Самой юной жертве мошенников в Пскове было 9 лет – полиция 09.04.2025, 17:480 Украсить витрины и входные группы к 80-летию Победы предлагают псковичам 09.04.2025, 17:400 Ходатайство об избрании меры пресечения Наталье Ильиной продолжат рассматривать в закрытой форме
09.04.2025, 17:320 Мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» покажут на стене Довмонтова города 09.04.2025, 17:300 Меру пресечения для ректора ПсковГУ Натальи Ильиной избирают в суде 09.04.2025, 17:243 Экс-преподаватель ПсковГУ Константин Шморага: Вуз был практически уничтожен за время руководства Натальи Ильиной 09.04.2025, 17:161 Видеофакт: Град прошел в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru