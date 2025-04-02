Культура

В Пскове проходит встреча-дискуссия «Открытая книга, или Библиотека на стыке миров»

Встреча-дискуссия «Открытая книга, или Библиотека на стыке миров», организованная совместно с Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М. И. Рудомино, проходит в псковской библиотеке имени Валентина Курбатова 10 апреля. Мероприятие прошло накануне XX Международного книжного форума «Русский Запад» и стало продолжением сотрудничества двух библиотек, объединённых партнёрскими отношениями, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Встреча стала площадкой для обсуждения подходов к позиционированию библиотек в мировом, российском и локальном контексте. Тематика встречи охватывала как современные вызовы, с которыми сталкиваются библиотеки, так и вопросы сохранения исторического и культурного наследия. В этом году особое внимание было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и ее роли в формировании библиотечной и общественной памяти.

«Очень приятно, что такие встречи уже давно стали доброй традицией, и не только для нашего региона. Мы снова собираемся на благословенной Псковской земле, которая всегда была форпостом России. Псковичи с честью и достоинством не только всегда защищали рубежи страны, но и бережно создавали и хранили богатейшее культурное и духовное наследие. Сегодня библиотеки переживают второе рождение – это настоящие центры нравственного, патриотического, духовного воспитания и творческой инициативы. Один из ярких примеров – модельные библиотеки, которые открываются по всей стране как современные и актуальные пространства. География участников расширяется: сегодня с нами коллеги из Архангельска, Ставропольского края, Республики Коми, Луганской Народной Республики. Уверена, что наш диалог станет импульсом для новых проектов и идей», – приветствуя участников встречи, отметила врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова.

Модератором встречи выступил Мигель Паласио — доктор теологии (ThD), заместитель генерального директора Библиотеки иностранной литературы по межрегиональному и международному сотрудничеству, член правления Российской библиотечной ассоциации, руководитель Ассоциации «Святыни неразделенного христианства».

В дискуссии приняли участие генеральный директор библиотеки имени В. Я. Курбатова Лариса Егорова, руководитель комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова, заведующая Черским сельским филиалом Палкинской централизованной библиотечной системы Алевтина Ушкачёва, первый заместитель директора Централизованной библиотечной системы города Пскова Людмила Слабченко, начальник Опочецкого районного центра культуры Ирина Жовнерик, директор Дедовичской центральной районной библиотеки Юлия Павлюк, заместитель директора Центральной районной модельной библиотеки – структурного подразделения Печорской центральной районной библиотеки Оксана Стеблина.