В Пскове проходит встреча-дискуссия «Открытая книга, или Библиотека на стыке миров»

Встреча-дискуссия «Открытая книга, или Библиотека на стыке миров», организованная совместно с Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М. И. Рудомино, проходит в псковской библиотеке имени Валентина Курбатова 10 апреля. Мероприятие прошло накануне XX Международного книжного форума «Русский Запад» и стало продолжением сотрудничества двух библиотек, объединённых партнёрскими отношениями, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Встреча стала площадкой для обсуждения подходов к позиционированию библиотек в мировом, российском и локальном контексте. Тематика встречи охватывала как современные вызовы, с которыми сталкиваются библиотеки, так и вопросы сохранения исторического и культурного наследия. В этом году особое внимание было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и ее роли в формировании библиотечной и общественной памяти.
Модератором встречи выступил Мигель Паласио — доктор теологии (ThD), заместитель генерального директора Библиотеки иностранной литературы по межрегиональному и международному сотрудничеству, член правления Российской библиотечной ассоциации, руководитель Ассоциации «Святыни неразделенного христианства».
В дискуссии приняли участие генеральный директор библиотеки имени В. Я. Курбатова Лариса Егорова, руководитель комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова, заведующая Черским сельским филиалом Палкинской централизованной библиотечной системы Алевтина Ушкачёва, первый заместитель директора Централизованной библиотечной системы города Пскова Людмила Слабченко, начальник Опочецкого районного центра культуры Ирина Жовнерик, директор Дедовичской центральной районной библиотеки Юлия Павлюк, заместитель директора Центральной районной модельной библиотеки – структурного подразделения Печорской центральной районной библиотеки Оксана Стеблина.