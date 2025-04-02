Дочь поэтессы Ирены Панченко приняли в псковское отделение Союза писателей РФ

Вера Панченко, дочь псковской поэтессы Ирены Панченко, вступила в Псковское региональное отделение Союза писателей России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении, символично, что это произошло на 40 день со дня смерти поэтессы, члена правления реготделения СП РФ.
Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России
После проведенного заседания Веру Панченко поставили на учет в Псковском региональном отделении Союза писателей РФ.
Напомним, член правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Ирена Панченко скончалась на 87-м году жизни. Прощание с ней состоялось 9 марта в храме святого Архангела Михаила.
Вера Панченко родилась 6 мая 1934 года в Читинской области. В 1956 году окончила Читинский государственный педагогический институт.
Работала журналистом – сначала в районной газете «Хилокский рабочий», затем в областной газете «Комсомолец Забайкалья». По приезде в Ригу – в республиканской газете «Советская молодежь», затем несколько лет подряд ездила в Восточную Сибирь и на Дальний Восток, где работала в геологической и геофизической партиях, на обработке сайры (остров Шикотан).
В 1973 году ее приняли в Союз писателей Латвии. С 1981 и до выхода на пенсию (1989) работала консультантом-референтом по русской литературе в штате Союза писателей Латвии.
Поэт-переводчик. Переводила латышских поэтов Мирдзу Кемпе, Лию Бридаку, Лаймониса Видземниека, Александра Чака, Инару Рою, драматурга Петера Петерсона.