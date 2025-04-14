Культура

Великолукская конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» собрала 35 исследователей

Конференция, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Году защитника Отечества, собрала 35 исследователей военного прошлого нашей страны. В их числе были представители Псковской, Новгородской областей и Красноярского края, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукском городском краеведческом обществе.

Изображение: Великолукское городское краеведческое общество

«Оргкомитет научно-практической конференции "За каждой спиною был свой Сталинград" благодарит всех, кто проявил интерес и подал заявку на участие», - отметили в обществе.

В ближайшее время будет опубликована программа мероприятия.

Конференция состоится 24 апреля в 14.00 в библиотеке имени М.И.Семевского города Великие Луки.