Культура

Бал Победы состоится 14 мая в центре города Пскова

Бал Победы состоится 14 мая в центре города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

На торжественный вечер, посвящённый событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, отберут кандидатов, которые будут выступать в качестве солистов или чтецов.

Чтобы попасть в список участников, претендентам необходимо записать видеоролик, где они исполняют выбранное произведение военной тематики, и прислать его организаторам по ссылке. Название произведения и имя автора должны быть указаны в описании к ролику.

Заявки принимаются до 22 апреля. Важнейшими критериями оценки являются соответствие выбранной композиции теме, качество исполнения, артикуляция, выразительность и эмоциональность.

По итогам выступления авторы получат благодарственное письмо от организаторов мероприятия.

Бал Победы в 2025 году пройдёт в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.