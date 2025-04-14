Культура

Участников СВО и их семьи ждут на специальных экскурсиях в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» традиционно принимает участие во всероссийской акции «Музейная неделя» инициированной Министерством культуры Российской Федерации. В ходе этой акции, в период с 19 по 25 апреля, музеи предоставят участникам СВО и членам их семей возможность бесплатного посещения своих экспозиций.

Фото: Николай Алексеев, музей-заповедник «Михайловское»

«В рамках апрельской всероссийской акции, — рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», — наши сотрудники подготовили и проведут для наших гостей специальные экскурсии по очень интересным выставкам, которые сейчас развёрнуты в музейном научно-культурном центре. Гостей познакомят с уникальной, очень интересной интерактивной экспозицией «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» и выразительной, совсем недавно созданной выставкой «Графика Валентина Васильева. К 85-летию художника».

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Акция в «Михайловском» запланирована на 19, 24 и 25 апреля; сбор в музейном НКЦ (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) в 15.00.

Бесплатные билеты, уточнили в музее, можно получить в кассе учреждения. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий статус участника СВО, а членам семьи — любые документы об их родстве с бойцом.