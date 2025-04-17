Культура

Фотофакт: Баннеры к 80-летию Победы установили напротив Псковского областного суда

В Пскове напротив областного суда установлены баннеры, посвященные 80-летию Победы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На баннерах представлены фотографии и биографии судей Псковского областного суда, которые внесли значительный вклад в защиту Родины. Они рассказывают об их достижениях, наградах и важной роли в обеспечении правосудия и законности в регионе.

Установка баннеров приурочена к празднованию Дня Победы и станет частью масштабной программы мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма среди молодежи.