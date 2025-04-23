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Фотовыставка Андрея Смольникова «Время для тишины» открылась в Доме офицеров в Пскове

23.04.2025 21:21|ПсковКомментариев: 0

Персональная выставка ставропольского фотохудожника, военного пенсионера Андрея Смольникова открылась в Доме офицеров в Пскове сегодня, 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На выставке представлены художественные портреты последних оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны. В открытии приняли участие директор Дома офицеров Александр Царкозенко, искусствовед Ольга Кошелева и ученица режиссёра «Театра слова» Леонида Изотова актриса Светлана Богданова. Александр Царкозенко отметил, что работы Андрея Смольникова для человека любого поколения.

«В каждый семье есть своя история Великой Отечественной войны. Это боль оставила глубокий след и одновременно гордость. Гордость за то, что мы дети героев. Я преклоняюсь перед фотохудожником, который запечатлел в каждой морщине, в каждой выступающей вене, в каждом нагрудном знаке судьбу этих великих людей», - подчеркнул директор Дома офицеров.

Актриса, искусствовед Светлана Богданова прочла стихи Юлии Друдиной о войне и детях войны. Среди них были произведения «Не знаю, где я нежности училась», «Я ушла из детства в грязную теплушку».

Фотоснимки Андрея Смольникова дополняют фотографии военных лет, молодости самих героев выставочных работ. Посетители также увидели экспонаты времён войны коллекционера Сергея Семёнова: фронтовые письма-треугольники, каски, награды и музыкальные инструменты.

 

«Это не просто портреты, а осколки. Осколки судьбы каждого героя. Они вонзаются в сердце каждого, кто увидит фотоснимки. У всех их есть своя история. Равнодушных не будет», - поделилась искусствовед Ольга Кошелева.

Выставка «Время для тишины» пройдет в Доме офицеров до 31 мая.

Источник: Псковская Лента Новостей
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